Das Warten auf das große Siri-Upgrade geht weiter und es zeichnet sich immer mehr ab, dass Apple sich die Neuerungen für das Update auf iOS 27 im Herbst aufspart. Im Juni dürften wir allerdings im Rahmen der WWDC26 einen ersten Ausblick auf die Zukunft von Siri erhalten. Die ersten veröffentlichte Beta 1 zu iOS 26.5 enthält keinerlei neue Apple-Intelligence-Siri-Funktionen.

Siri-Upgrade vermutlich mit iOS 27

Ursprünglich gingen Experten davon aus, dass die verschobenen Siri-Neuerungen mit dem Update auf iOS 26.4 eingeführt werden. Im Februar dieses Jahres zeichnete sich allerdings ab, dass Apple dieses Ziel aufgrund anhaltender Genauigkeitsprobleme verfehlen würde und die Funktionen möglicherweise auf iOS 26.5 oder direkt auf iOS 27 verschoben werden. Intern sollen Apple-Ingenieure iOS 26.5 zwar mit allen versprochenen Siri-Neuerungen getestet haben – in der öffentlichen Beta ist davon jedoch nichts zu sehen.

Es wäre zwar theoretisch möglich, dass spätere iOS 26.5-Betas noch entsprechende Funktionen enthalten. Je näher die WWDC im Juni rückt, desto unwahrscheinlicher wird das jedoch.

Als Apple Apple Intelligence im Juni 2024 auf der WWDC vorstellte, kündigte das Unternehmen die neuen Siri-Features für ein Update zu iOS 26 im Jahr 2025 an. Im Frühjahr 2025 erfolgte allerdings die öffentliche Verschiebung mit dem Hinweis, dass Siri noch mehr Zeit braucht. Danach machte Apple keine konkreten Versprechungen mehr – nur dass die überarbeitete Version von Siri 2026 erscheinen werde. Solange das vor Dezember 2026 geschieht, wäre Apple formal noch im Zeitplan.

Siri soll zum vollwertigen Chatbot werden

Die für iOS 27 geplante Siri-Version soll deutlich über das hinausgehen, was auf der WWDC 2024 gezeigt wurde. Geplant ist eine eigenständige Siri-App mit Chatbot-Funktionalität, die den persönlichen Assistenten auf eine Stufe mit Gemini, Claude, ChatGPT und anderen KI-Chatbots stellen soll. Die erste öffentliche Vorschau ist für die WWDC am 8. Juni 2026 geplant, der reguläre Release folgt dann im September.