Je näher wir uns auf die diesjährige WWDC26 zubewege, desto mehr Gerüchte gibt es rund um iOS 27. Siri scheint ein großes Thema zu sein und darüberhinaus wird Apple dem iPhone-System viele weitere Neuerungen verpassen. Unter anderem sind die Kurzbefehle-App und eine neue Autokorrektur-Funktion im Gespräch.

Kurzbefehle-App könnte mit KI benutzerdefinierte Aktionen erstellen

Apple arbeitet weiterhin an einer neuen Funktion für seine Kurzbefehle-App, mit der Benutzer mithilfe von Apple Intelligence-Modellen einzigartige Aktionen generieren können. Grundlage der These ist Backend-Code, der von Nicolás Alvarez entdeckt wurde.

Mit der Kurzbefehle-App können Nutzer komplexe, benutzerdefinierte Arbeitsabläufe oder Aktionen – sogenannte Kurzbefehle – erstellen, um Aufgaben automatisch oder mit minimalem Aufwand auszuführen. Aktionen können alles Mögliche umfassen, vom Versenden von Nachrichten bis zur Steuerung von Smart-Home-Geräten. Die App entstand 2017 durch Apples Übernahme von Workflow, das im darauffolgenden Jahr in Kurzbefehle umbenannt wurde.

Die neue Version, an der Apple arbeitet, ermöglicht es Nutzern, Aktionen mithilfe von Apple Intelligence-Modellen zu erstellen – beispielsweise durch Sprachbefehle in natürlicher Sprache –, was die App für ein breiteres Publikum attraktiver machen dürfte.

Autokorrektur soll Vorschläge für alternative Wörter anbieten

In einem aktuellen Bericht heißt es, das Apple mit iOS 27 die iPhone-Tastatur mit einer neuen Autokorrekturfunktion ausstattet. Es heißt