Je näher wir uns auf die diesjährige WWDC26 zubewege, desto mehr Gerüchte gibt es rund um iOS 27. Siri scheint ein großes Thema zu sein und darüberhinaus wird Apple dem iPhone-System viele weitere Neuerungen verpassen. Unter anderem sind die Kurzbefehle-App und eine neue Autokorrektur-Funktion im Gespräch.
Kurzbefehle-App könnte mit KI benutzerdefinierte Aktionen erstellen
Apple arbeitet weiterhin an einer neuen Funktion für seine Kurzbefehle-App, mit der Benutzer mithilfe von Apple Intelligence-Modellen einzigartige Aktionen generieren können. Grundlage der These ist Backend-Code, der von Nicolás Alvarez entdeckt wurde.
Mit der Kurzbefehle-App können Nutzer komplexe, benutzerdefinierte Arbeitsabläufe oder Aktionen – sogenannte Kurzbefehle – erstellen, um Aufgaben automatisch oder mit minimalem Aufwand auszuführen. Aktionen können alles Mögliche umfassen, vom Versenden von Nachrichten bis zur Steuerung von Smart-Home-Geräten. Die App entstand 2017 durch Apples Übernahme von Workflow, das im darauffolgenden Jahr in Kurzbefehle umbenannt wurde.
Die neue Version, an der Apple arbeitet, ermöglicht es Nutzern, Aktionen mithilfe von Apple Intelligence-Modellen zu erstellen – beispielsweise durch Sprachbefehle in natürlicher Sprache –, was die App für ein breiteres Publikum attraktiver machen dürfte.
Autokorrektur soll Vorschläge für alternative Wörter anbieten
In einem aktuellen Bericht heißt es, das Apple mit iOS 27 die iPhone-Tastatur mit einer neuen Autokorrekturfunktion ausstattet. Es heißt
Apple hat laut Insidern die Entwicklung einer aktualisierten Systemtastatur untersucht, die die Autokorrektur um alternative Wörter erweitert. Der Ansatz ähnelt Tools wie Grammarly. Eine endgültige Entscheidung über die Veröffentlichung des Tastatur-Tools steht noch aus. Das Unternehmen hat in den letzten Tagen die Tastaturalgorithmen in iOS verbessert, um eine optimierte Autokorrektur zu ermöglichen.
Einige dieser Funktionen klingen nicht allzu anders als das, was iOS aktuell bietet. Vermutlich wird die aktualisierte iOS 27 Tastatur aber intelligenter sein und nützlichere Vorschläge liefern als bisher.
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