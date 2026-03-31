In zwei Jahren feiert das iPhone seinen 20. Geburtstag. Dies wirft die Frage auf, ob sich Apple zum Jubiläum etwas Besonderes einfallen lässt. Einem aktuellen Bericht zufolge setzt Apple auf ein radikal neues Design mit geschwungenem Display und äußerst schmalem Rahmen.

iPhone 20 soll radikales gebogenes Design mit extrem schmalem Rahmen erhalten

Die neuesten Informationen zum iPhone 20 stammen vom X-Account @phonefuturist. Da der Leaker bislang noch nicht in Erscheinung getreten ist, ist dessen Glaubwürdigkeit schwer einzuschätzen. Zumindest decken sich die Angaben teilweise mit dem, was etabliertere Leaker und Analysten in der Vergangenheit über das Jubiläums-iPhone berichteten.

Laut dem Leak soll das als „iPhone XX“ bezeichnete Gerät einen Displayrahmen von nur 1,1 mm aufweisen. Zum Vergleich: Das aktuelle iPhone 17 Pro hat einen Rahmen von etwa 1,44 mm. Das Display soll an den Rändern konvex nach unten gewölbt sein und in einen polierten, ans iPhone X erinnernden Rahmen übergehen – ähnlich einem nahtlosen, vollständig gerundeten Körper.

Aus dem mutmaßlichen Leak geht weiter hervor, dass sowohl UDC (Under-Display Camera) als auch UPC (Under-Panel Camera) von Samsung evaluiert haben. Bei UPC sitzt die Kamera hinter dem Panel, nutzt aber eine perforierte Pixelstruktur anstatt einer vollständig transparenten Zone. Die Bildqualität beider Technologien sei jedoch bislang unzureichend, weshalb das iPhone 20 möglicherweise stattdessen mit einer kleineren Dynamic Island oder einem konventionellen Punch-Hole erscheint – kombiniert mit Samsungs „Polar ID“-Gesichtserkennung. Zuletzt hieß es, dass auch das iPhone 18 Pro eine schmalere Dynamic Island erhalten soll.