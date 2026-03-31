Wenige Wochen ist es her, dass Sonos die beiden neuen Lautsprecher Sonos Play und Sonos Era 100 SL angekündigt hat. Von Anfang an war klar, dass diese am 31. März 2026 ihren Verkaufsstart feiern. Am heutigen tag ist es endlich soweit und die beiden Lautsprecher sind in den Ladengeschäften vor Ort erhältlich. Zudem werden Online-Bestellungen Bei Amazon und Co. ausgeliefert.

Sonos Play und Sonos Era 100 SL ab sofort erhältlich

Sonos Play und Sonos Era 100 SL sind da. Pünktlich zum Frühlingsstart erweitert Sonos sein Portfolio um zwei neue Lautsprecher, die vor allem eines in den Mittelpunkt stellen: das Sonos System. Sonos Play und Sonos Era 100 SL sind ab sofort für 349 Euro bzw. 199 Euro erhältlich und zeigen, wie einfach sich hochwertiger Klang heute raumübergreifend, flexibel und individuell erleben lässt.

Sonos Play | Neu | Leistungsstark, tragbar und für Alles bereit Play liefert großartigen... Liefert kraftvollen Stereo Sound und tiefen Bass in einem mobilen Design, das sich automatisch an...

Bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit dank optimierter Energieverwaltung und einfaches kabelloses Aufladen...

Sonos Play | Neu | Leistungsstark, tragbar und für Alles bereit Play liefert großartigen... Liefert kraftvollen Stereo Sound und tiefen Bass in einem mobilen Design, das sich automatisch an...

Bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit dank optimierter Energieverwaltung und einfaches kabelloses Aufladen...

Mit den beiden Neuzugängen knüpft Sonos eigenen Informationen zufolge bewusst an seine System‑DNA an: Produkte zu entwickeln, die für sich überzeugen, ihre volle Stärke aber im Zusammenspiel entfalten. Sonos Play und Era 100 SL lassen sich nahtlos in bestehende Setups integrieren, Raum für Raum erweitern und jederzeit an neue Wohn‑ und Hörsituationen anpassen. So entsteht ein vernetztes Audioerlebnis, das mit den Anforderungen seiner Nutzer wächst.

Wir hatten bereits die Möglichkeit, den Sonos Play ausführlich zu testen. Dieser überzeugte uns sowohl im Indoor- als auch Outdoor-Einsatz. Selbst ein komplettes Untertauchen konnte dem Lautsprecher nichts anhaben.

Sonos Era 100 SL | Neu | Der ideale Lautsprecher für Musikliebhaber. (Schwarz) Zwei angewinkelte Hochtöner mit speziellen Waveguides verteilen klare Höhen links und rechts für...

Genießen Sie satten Sonos-Sound zum günstigeren Preis. Egal, ob es Ihr erster oder Ihr fünfter...