WhatsApp bringt eine eigene App für Apple CarPlay. Wie WABetaInfo berichtet, steht Testern über TestFlight die aktuelle Beta-Version zur Verfügung. Die Testversion bringt die Chatliste, den Anrufverlauf und die Favoriten von WhatsApp auf das CarPlay-Display.

Eigene Bedienoberfläche statt Siri

Bislang war WhatsApp auf CarPlay ausschließlich über Siri nutzbar. Nachrichten ließen sich vorlesen und per Diktat beantworten, doch eine eigene Benutzeroberfläche mit Chatliste oder Anrufverlauf gab es nicht. Die neue Beta-App ändert das mit drei zentralen Bereichen.

Der erste Tab zeigt die letzten Konversationen aus etwa 20 bis 25 Tagen. Einzelne Chatverläufe können nicht geöffnet werden. Stattdessen können Nutzer einen Kontakt direkt aus der Liste auswählen und eine neue Nachricht diktieren. Wer jemanden anschreiben möchte, der nicht in der Liste auftaucht, findet oben eine Schaltfläche für neue Nachrichten an beliebige Kontakte aus dem Adressbuch. Ein Filter blendet auf Wunsch nur ungelesene Chats ein, die mit einem blauen Punkt markiert sind.

Der zweite Tab sammelt ein- und ausgehende Anrufe sowie verpasste Gespräche mit Kontaktname, Profilbild und Datum. Anrufe lassen sich direkt aus der Liste starten. Der dritte Tab zeigt Favoriten, die Nutzer zuvor in der Smartphone-App festgelegt haben. So lassen sich häufig kontaktierte Personen schnell erreichen, ohne durch die gesamte Chatliste scrollen zu müssen. Tippt man in der Chatliste auf einen Kontakt, zeigt die App Profilbild und Name an, von wo aus sich direkt eine Nachricht oder ein Anruf starten lässt.