Vor wenigen Tagen haben wir den Monat März 2026 zurückgelassen und sind in den Monat April gestartet. Dieses bedeutet im Umkehrschluss, dass ein weiteres Apple Geschäftsquartal hinter uns liegt. Als börsennotiertes Unternehmen ist Apple verpflichtet, seine Geschäftszahlen zu veröffentlichen und genau dies wird am 30. April das nächste Mal der Fall ein.

Apple gibt Q2/2025 Quartalszahlen am 30. April bekannt

Apple hat bestätigt, dass das Unternehmen Ende dieses Monats seine Q2/2026 Quartalszahlen bekannt geben wird. Falls ihr Interesse an den nackten Zahlen habt, so markiert euch den 30. April 2026 rot im Kalender.

Ein kurzer Hinweis an dieser Stelle. Lasst euch nicht irritieren. Das Apple Geschäftsquartal und das Kalenderquartal sind um drei Monate verschoben. Das fiskalische Apple Q2 umfasst das kalendarische Q1 und somit die Monate Januar, Februar und März. Im Anschluss an die Veröffentlichung der Quartalsergebnisse wird Apple um 14:00 Uhr PT / 17:00 Uhr ET eine Telefonkonferenz abhalten, in der Tim Cook und Finanzvorstand Kevan Parekh die Geschäftsentwicklung des Unternehmens erläutern und Fragen von Analysten beantworten werden.

Die ersten drei Monate waren aus Apple Sicht in diesem Jahr besonders ereignisreich, da der Hersteller verhältnismäßig viele Produkte innerhalb kurzer Zeit auf den Markt gebracht hat. Wir denken dabei unter anderem an das MacBook Neo, MacBook Air M5, Macbook Pro M5 Pro/Max, Studio Display, Studio Display XDR, iPhone 17e, iPad Air M4 und mehr. Diese Produkte dürfte den Umsatz in erster Linie die Mac-Sparte beeinflusst haben.

Apple schreibt auf seiner Investoren-Webseite

Apple’s conference call to discuss second fiscal quarter results and business updates is scheduled for Thursday, April 30, 2026 at 2:00 p.m. PT / 5:00 p.m. ET.

Ende dieses Monats erfahren wir somit, wie gut das abgelaufene Apple Quartal lief.