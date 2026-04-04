Apple hat die erste Public Beta zu iOS 26.5, iPadOS 26.5, macOS Tahoe 26.5, watchOS 26.5 und tvOS 26.5 für Teilnehmer am Apple Beta-Programm freigegeben. Die Betas erscheinen vier Tage nach der Veröffentlichung für Entwickler – wobei Apple gestern Abend eine aktualisierte Beta 1 zu iOS 26.5 und iPadOS 26.5 bereitgestellt hat.

Public Beta 1 ist da: iOS 26.5, iPadOS 26.5 und Co.

Ab sofort kann die Public Beta 1 zu iOS 26.5, iPadOS 26.5 und Co. heruntergeladen und installiert werden. Wer am Beta-Programm teilnimmt, kann die Updates über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate herunterladen, nachdem man sich auf Apples Website zum Apple Beta Programm angemeldet hat.

Was ist neu in iOS 26.5?

Die wichtigsten Neuerungen in iOS 26.5, iPadOS 26.5 und macOS Tahoe 26.5 im Überblick: Eine neue „Vorgeschlagene Orte“-Funktion in der Karten-App empfiehlt nahegelegene Ausflugsziele basierend auf Trendorten und kürzlichen Suchanfragen. Gleichzeitig bereitet Apple die Einführung von Werbeanzeigen in Maps (zunächst in den USA und Kanada) vor.

Darüber hinaus testet Apple erneut die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für RCS-Nachrichten zwischen iPhone und Android-Geräten. Für Nutzer in der Europäischen Union werden zudem das Proximity Pairing, die Benachrichtigungsweiterleitung sowie die Übertragung von Live Aktivitäten auf Drittanbieter-Wearables getestet – Funktionen, die Apple im Rahmen des Digital Markets Act einführen muss.

Neue Siri-Funktionen sind in iOS 26.5 weiterhin nicht enthalten. Diese werden voraussichtlich erst mit iOS 27 im Herbst erscheinen.