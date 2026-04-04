Vor wenigen Tagen haben wir euch bereits auf den „Little Finder Guy“ aufmerksam gemacht, den Apple unter anderem nutzt,, um das neue MacBook Neo zu bewerben.

Little Finder Guy: Apple veröffentlicht zwölf Videos auf YouTube und TikTok

Apple veröffentlicht weiterhin kurze Videos mit seinem „neuen Maskottchen“ Little Finder Guy auf TikTok und YouTube Shorts und nutzt dabei die Popularität des Mac Finder-Symbols. Die kurzen Clips bewerben das MacBook Neo mit einer Reihe von Mac-Tipps, in denen Little Finder Guy in niedlichen Posen zu sehen ist.

Clips

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