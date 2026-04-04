Wirft man derzeit einen Blick in den Apple Online Store, so zeigt sich, dass der Mac mini und insbesondere der Mac Studio derzeit mit langen Lieferzeiten zu kämpfen hat. Ist dies ein Indiz dafür, dass die Modelle in zeitnah aktualisiert werden?
Wann erscheint der neue Mac mini und Mac Studio?
In den letzten Wochen hat Apple das MacBook Air und das MacBook Pro aktualisiert. Darüberhinaus hat das Unternehmen aus Cupertino das völlig neue MacBook Neo auf den Markt gebracht und gleichzeitig zwei neue Displays (Studio Display und Studio Display XDR) eingeführt. Welcher Mac erhält als nächstes ein Upgrade?
Den Mac Pro hat Apple komplett aus dem Programm genommen. Blieben noch der iMac, der Mac mini sowie der Mac Studio. Während der iMac sofort über den Apple Online Store lieferbar ist, haben der Mac mini und der Mac Studio mit Lieferproblemen zu kämpfen. Blicken wir zunächst auf den Mac mini. Der Mac mini wird durchgängig mit „Lieferbar: 22. April bis 29. April“ gelistet.
Beim Mac Studio ist es je nach Konfiguration deutlich kritischer. Die Standard-Konfiguration (M4 Max, 36GB RAM, 512GB SSD) kann erst zwischen dem 27. Mao und 03. Juni geliefert werden. Entscheidet man sich für den M3 Ultra in Kombination mit 256GB RAM, so müsst ihr laut Apple 4 bis 5 Monate warten.
Mac mini und Mac Studio sind fällig. Apple hat bereits die M5 Familie beim Macbook Air und MacBook Pro implementiert. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch der Mac mini und der Mac Studio an der Reihe sind.
