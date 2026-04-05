iFixit hat die neuen AirPods Max 2 in ihre Einzelteile zerlegt. Wie bei jedem neuen Apple-Produkt wollte das Reparaturportal wissen, wie es um die Reparierbarkeit bestellt ist. Das Ergebnis überrascht wenig, passt aber ins Bild.

Altes Design, alte Probleme

Apple hat das Äußere der AirPods Max bei der zweiten Generation bekanntlich nicht verändert. Neu sind vor allem der H2-Chip und der Wechsel auf USB-C. Abgesehen davon hat sich im Inneren laut dem Teardown aber kaum etwas getan. Der interne Aufbau ist so unverändert geblieben, dass iFixit die neue Version problemlos mithilfe der Reparaturanleitung des Vorgängers zerlegen konnte.

Zumindest lassen sich Werkzeuge und möglicherweise sogar einzelne Bauteile zwischen beiden Generationen austauschen, was aus Nachhaltigkeitssicht ein Vorteil ist. Gleichzeitig bedeutet es aber, dass Apple bekannte Schwachstellen nicht behoben hat. Besitzer der ersten Generation hatten wiederholt über Kondenswasserprobleme in den Ohrmuscheln berichtet, doch Apple hat das Problem bei der zweiten Generation nicht behoben.

iFixit kritisiert außerdem den großzügigen Einsatz von Klebstoff in den Ohrmuscheln, der die Demontage erschwert und das Risiko erhöht, interne Kabel bei einer Reparatur zu beschädigen. Der USB-C-Anschluss lässt sich zwar austauschen, doch dafür muss ein Großteil der internen Baugruppe entfernt werden. Was eigentlich eine einfache Reparatur sein sollte, wird so unnötig aufwendig. Trotz des relativ modularen Aufbaus bietet Apple für die neuen AirPods Max weder Ersatzteile noch offizielle Reparaturanleitungen an, doch hier kann gegebenenfalls die erste Generation helfen.