Im Mac App Store ist „Die Nummer 1 unter den Steuer-Apps“ WISO Steuer 2026 derzeit zum Sonderpreis erheblich. So fällt es Anwendern noch einfacher, die durchschnittlich 1.674 Euro, die man im Rahmen seiner Steuererklärung zurückerhält, „zu beantragen“.

Mac App Store: 15 Prozent Rabatt auf WISO Steuer 2026 (Steuerjahr 2025)

In den ersten Monaten eines neuen Jahres hat man oftmals viele Dinge im Kopf. Die Steuererklärung gehört für gewöhnlich nicht dazu. Allerdings kommt irgendwann der Zeitpunkt, an dem man tätig werden muss. Dafür ist der Gang zu einem Steuerberater nicht wirklich erforderlich.

Seit vielen Jahren gibt es Steuersoftware, die euch bei eurer Steuererklärung hilft. Die bekannteste App ist zweifelsfrei WISO Steuer. Aktuell steht die 2026er Version bereit, die euch bei der Steuerklärung für das Steuerjahr 2026 hilft. Nur für kurze Zeit wurde WISO Steuer 2026 im Mac App Store im Preis gesenkt, so dass ihr nur 29,99 Euro bezahlt.

Buhl Data, die Entwickler hinter WISO Steuer, bieten eine komfortable Steuersoftware, mit der ihr Schritt für Schritt eure Steuererklärung bearbeiten könnt. Dabei ist die Software von Jahr zu Jahr fortschrittlicher geworden, so dass der Weg zur Abgabe der Steuererklärung immer leichter geworden. Kurzum: Man muss nicht studiert haben, um dem roten Faden innerhalb von WISO Steuer 2026 zu folgen.

Mit an Bord ist in diesem Jahr auch SteuerGPT – ein intelligenter Berater für eure Steuererklärung. Der neue KI-Chatbot in WISO Steuer beantwortet eure Steuerfragen präzise, schnell und verständlich. In wenigen Sekunden bekommt ihr eine Antwort auf jede Steuerfrage.

Falls ihr aus welchen Gründen auch immer, WISO Steuer 2026 nicht bei Amazon oder einem anderen Händler kaufen möchtet, und die Vorzüge inkl. der Updatefunktion des Mac App Stores nutzen möchtet, so gibt es nun die passenden Argumente. Im Mac App Store kostet WISO Steuer 2026 nur für kurze Zeit bis Mitte April 29,99 Euro statt 34,99 Euro. Ihr spart somit 15 Prozent.

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