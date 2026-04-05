Zendure – Anbieter von Balkonkraftwerken, Heimspeicher und intelligenten Steuerungssysteme (zuletzt haben wir Zendure SolarFlow 2400 Pro getestet) – hat neun Irrtümer rund um Balkonkraftwerke, Speicher und smartes Energiemanagement zusammengetragen und einen Faktencheck durchgeführt. Die Ergebnisse möchten wir euch nicht vorenthalten.

Neun verbreitete Irrtümer rund um Solarenergie, Speicher und smartes Energiemanagement

Balkonkraftwerke, Heimspeicher und intelligente Steuerungssysteme spielen für viele Haushalte eine immer größere Rolle, wenn es darum geht, Stromkosten zu senken und den Eigenverbrauch zu erhöhen. Gleichzeitig halten sich rund um Solarenergie, Speicher und Energiemanagement zahlreiche Fehlannahmen, die Verbraucher verunsichern und Entscheidungen unnötig erschweren.

Besonders häufig geht es dabei um Fragen wie: Was ist überhaupt erlaubt? Wann lohnt sich ein Speicher? Wie groß sollte ein System sein? Und bedeutet smartes Energiemanagement automatisch mehr Aufwand im Alltag? Ein aktueller Faktencheck hilft dabei, Solarstrom im privaten Umfeld realistischer zu bewerten und Systeme passend auf den eigenen Bedarf abzustimmen.

1. „Alles über 800 Watt ist illegal.“

Die 800-Watt-Grenze steht in Deutschland nicht pauschal für „erlaubt“ oder „verboten“, sondern markiert vor allem den Bereich, in dem für Steckersolargeräte vereinfachte Regeln gelten. Bis 800 VA Einspeiseleistung können entsprechende Systeme unter erleichterten Vorgaben betrieben werden; mit der neuen VDE-AR-N 4105:2026-03 werden dabei auch Mikro-Speicherlösungen bis 800 VA regulatorisch klassischen Balkonkraftwerken gleichgestellt. Leistungsstärkere Setups sind deshalb nicht automatisch unzulässig, sie fallen jedoch in eine andere technische und regulatorische Kategorie. Dann gelten weitergehende Anforderungen an Planung, Netzanschluss und fachgerechte Umsetzung.

2. „Ohne Südbalkon lohnt sich ein Balkonkraftwerk nicht.“

Die Ausrichtung beeinflusst zwar den Ertrag, doch ein Balkonkraftwerk kann auch ohne Südbalkon sinnvoll sein. Maßgeblich sind vielmehr die konkreten Bedingungen vor Ort – etwa Verschattung, verfügbare Fläche und die Frage, wie viel des erzeugten Stroms direkt oder mithilfe eines Speichers zeitversetzt im Haushalt genutzt werden kann. Denn Solarstrom lässt sich nicht nur bei strahlendem Sonnenschein nutzen. Ein Speicher kann zusätzlich dazu beitragen, den Eigenverbrauch zu erhöhen und Solarstrom flexibler und zeitversetzt in den Alltag zu integrieren. Entscheidend ist deshalb nicht allein die Himmelsrichtung, sondern wie gut Standort, Ertragserwartung und Verbrauchsprofil zusammenpassen.

3. „Als Mieter darf ich kein Balkonkraftwerk nutzen.“

Seit Oktober 2024 sind Steckersolargeräte gesetzlich privilegiert: Nach § 554 BGB können Mieter grundsätzlich verlangen, dass Vermieter bauliche Veränderungen zur Stromerzeugung durch Steckersolargeräte erlauben. Eine Ablehnung, zum Beispiel aus rein optischen Gründen, ist daher nicht mehr ohne Weiteres möglich, sondern nur dann, wenn dem Vorhaben im Einzelfall berechtigte Gründe entgegenstehen. In der Praxis sollten Mieter dennoch vorab prüfen, ob Montageort, Befestigung, bauliche Voraussetzungen und mögliche Vorgaben von Vermieter oder Hausverwaltung eine sichere und fachgerechte Installation zulassen. Die Annahme, Balkonkraftwerke seien nur etwas für Eigenheimbesitzer, greift deshalb zu kurz.

4. „Für jede Optimierung braucht man eine Elektrofachkraft.“

Viele alltägliche Verbesserungen lassen sich auch ohne großen Aufwand umsetzen. Dazu gehören etwa eine günstigere Platzierung von Modulen, sinnvoll angepasste Lade- und Entladeeinstellungen oder Routinen, die besser auf die tatsächlichen Verbrauchszeiten im Haushalt abgestimmt sind. Davon zu unterscheiden sind Themen wie stärkere Leistungen, feste Netzintegration oder komplexere elektrische Installationen. Für Verbraucher ist deshalb wichtig, einfache Optimierung im Alltag und fachgerechte Installation bei weitergehenden Eingriffen und komplexeren Setups klar voneinander zu trennen.

5. „Ein Batteriespeicher lohnt sich nur bei einer großen Dach-PV-Anlage.“

Auch kleinere Solar-Setups können von einem Speicher profitieren, wenn die Kapazität zum tatsächlichen Verbrauch passt. Entscheidend ist, ob selbst erzeugter Strom dann zur Verfügung steht, wenn er im Haushalt gebraucht wird – etwa in den Abendstunden, zu Zeiten mit teurem Netzstrom oder zu geringer Solarproduktion. Ein Speicher kann so helfen, den Eigenverbrauch zu erhöhen und den Nutzen der eigenen Solarenergie zu verbessern. Verbraucher können sich an der folgenden Faustregel orientieren: rund 1 kWh Speicherkapazität pro 1.000 kWh Jahresverbrauch. Alternativ lässt sich auch mit etwa 1 bis 1,5 kWh Speicher pro 1 kWp PV-Leistung rechnen.

6. „Mehr Watt und mehr Kilowattstunden sind immer besser.“

In der Praxis kommt es weniger auf die maximale Leistung als auf die passende Dimensionierung an. Die besten Ergebnisse entstehen dort, wo Solarerzeugung, Speichergröße und tatsächlicher Haushaltsverbrauch sinnvoll aufeinander abgestimmt sind. Zu große Systeme können unnötige Kosten verursachen, ohne im Alltag einen entsprechenden Zusatznutzen zu bringen. Für typische Haushalte ohne größere Zusatzlasten können grobe Orientierungswerte helfen: Zwei-Personen-Haushalte sind mit etwa 2 bis 4 kWh Speicher gut aufgestellt, Drei-Personen-Haushalte mit rund 4 bis 6 kWh und Vier-Personen-Haushalte mit meist 5 bis 10 kWh. Rund 10 kWh gelten in vielen Fällen als ausgewogener Bereich. Bei zusätzlichen größeren Energieverbrauchern wie E-Auto oder Wärmepumpe können etwa 12 bis 15 kWh sinnvoll sein, sofern das Laden nicht überwiegend in sonnenreichen Stunden erfolgt.

7. „Bei Stromausfall läuft mein Balkonkraftwerk einfach weiter.“

Bei netzgekoppelten Systemen ist das in der Regel nicht der Fall. Sie sind auf das öffentliche Stromnetz angewiesen und schalten sich bei einem Ausfall aus Sicherheitsgründen normalerweise automatisch ab. Ein Balkonkraftwerk ist damit nicht automatisch eine Notstrom- oder Backup-Lösung. Wer sich auch für eine Versorgung bei Stromausfällen interessiert, sollte deshalb genau prüfen, ob ein System dafür technisch ausgelegt ist und welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen. Zendures SolarFlow 2400 Pro stellt zum Beispiel im netzunabhängigen Betrieb über seine Off-Grid-Steckdose bis zu 2400 VA bereit.

8. „Smartes Energiemanagement bedeutet mehr Aufwand im Alltag.“

Effizientes Energiemanagement zuhause bedeutet nicht, dass man sich laufend mit Strompreisen, Batterieständen oder Ladezeiten beschäftigen muss. Tatsächlich soll intelligentes Energiemanagement genau das Gegenteil leisten: weniger manuellen Aufwand und mehr Komfort. Automatisierte Systeme wie Zendures HEMS mit der KI-Technologie ZENKI können Energieflüsse auf Basis von Verbrauchsmustern, Wetterdaten und Speicherkapazitäten im Hintergrund optimieren. Sie zielen darauf ab, Stromerzeugung, Speicherung und Nutzung automatisch besser aufeinander abzustimmen und so Einsparpotenziale besser auszuschöpfen. Zusätzliche Vorteile bieten eine LAN-Anbindung für eine stabile und sichere Verbindung auch ohne permanente Internetverbindung sowie eine Open API für die Integration in bestehende Smart-Home- oder Energiemanagement-Umgebungen. Auf diese Weise lassen sich Energieflüsse zentral steuern und möglichst viele Geräte – auch Wallboxen und Wärmepumpen – im Haushalt bedarfsgerecht mit selbst erzeugtem Strom versorgen.

9. „Dynamische Stromtarife sind nur ein Gimmick.“

Ob dynamische Tarife Einsparpotenziale bieten, hängt vor allem davon ab, wie flexibel ein Haushalt auf Preisschwankungen reagieren kann. Wer Strom dann speichert oder nutzt, wenn die Preise niedrig sind, kann die Energiekosten im Jahresverlauf senken. Mit ZenWave bietet Zendure einen dynamischen Stromtarif für den deutschen Markt, der sich mit den eigenen Speicher- und Energiemanagement-Lösungen kombinieren lässt. Sein Potenzial entfaltet sich insbesondere dann, wenn Speicher und intelligente Steuerung dazu beitragen, Preisvorteile automatisiert im Alltag zu nutzen.

Viele Irrtümer rund um Solarstrom entstehen aus veralteten Vorstellungen über Technik, Nutzung und gesetzliche Rahmenbedingungen. Gerade vor dem Hintergrund neuer Regelungen und technischer Entwicklungen ist es wichtig, auf dem aktuellen Stand zu bleiben und Lösungen passend zum eigenen Bedarf zu bewerten. Wer Leistung, Speicherkapazität und Steuerung realistisch aufeinander abstimmt, kann den Eigenverbrauch erhöhen und Stromkosten besser kontrollieren. Auch in Wohnungen mit wenig Platz lassen sich dafür kompakte Speicherlösungen integrieren. So bietet Zendure mit dem neuen SolarFlow 800 Pro 2 eine Weiterentwicklung des SolarFlow 800 Pro, die bei kleinerer Batteriezelle die gleichen Funktionen und Leistungen bietet. In Kombination mit intelligentem Energiemanagement können solche Systeme dazu beitragen, selbst erzeugten Strom besser in den Alltag einzubinden.