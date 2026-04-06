Apple hat den ersten Teaser-Trailer zur neuen Serie „Widow’s Bay“ veröffentlicht. Die Horror-Comedy-Serie startet am 29. April auf Apple TV und erzählt von einer verschlafenen Insel vor der Küste Neuenglands, auf der alte Flüche plötzlich real werden.

„Widow’s Bay“ auf Apple TV

Matthew Rhys übernimmt die Rolle des Bürgermeisters Tom Loftis, der die abgeschiedene Gemeinde in ein Touristenziel verwandeln will. Die Insel bietet kaum Mobilfunkempfang, kein WLAN, aber dafür abergläubische Bewohner, die überzeugt sind, dass ihr Zuhause verflucht ist. Loftis will sich den Respekt der Bewohner verdienen und seinem Sohn eine bessere Zukunft bieten. Als die ersten Touristen tatsächlich kommen, zeigt sich allerdings, dass die alten Geschichten der Inselbewohner nicht so abwegig waren wie gedacht.

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Die erste Staffel von „Widow’s Bay” umfasst zehn Episoden. Zum Start am 29. April erscheinen drei Folgen, danach folgt wöchentlich eine neue Episode bis zum 17. Juni. Am 27. Mai gibt es eine Doppelfolge. Entwickelt wurde die Serie von Katie Dippold, die auch als Showrunnerin und Executive Producerin fungiert. Regie bei fünf der zehn Episoden führt Hiro Murai, die restlichen Folgen inszenieren unter anderem Ti West und Sam Donovan.