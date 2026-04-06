Neue Bilder sind aufgetaucht, die angeblich Apples erstes faltbares iPhone in einem fortgeschrittenen Designstadium zeigen. Der Leaker Majin Bu veröffentlichte die Aufnahmen am Sonntag auf X und sprach von einem deutlich verfeinerten Erscheinungsbild gegenüber früheren Entwürfen.

Kleinerer Kamerabuckel, schlankeres Design

Bereits im März waren CAD-Renderings des Geräts durchgesickert. Die neuen Bilder zeigen im Vergleich dazu einen deutlich geschrumpften Kamerabuckel auf der Rückseite. Auch das Backpanel selbst scheint überarbeitet worden zu sein. Falls die Bilder authentisch sind, stellt sich noch die Frage, ob es sich bei den gezeigten Aufnahmen um einen Prototyp oder ein detailgetreues Dummy-Modell handelt.

Dem bisherigen Informationsstand nach setzt Apple auf ein Book-Style-Design, bei dem sich das Gerät horizontal aufklappen lässt. Zugeklappt soll ein äußeres Display als regulärer Smartphone-Bildschirm dienen, während das größere Innendisplay eine tabletähnliche Arbeitsfläche bietet. Apple würde das Gerät damit als eine Art Hybrid zwischen iPhone und iPad positionieren.

The actual design of the iPhone Fold is more beautiful than the previous one, I believe this is also the final design of the future iPhone Fold. pic.twitter.com/yTw2ibLbm1 — Majin (@MajinBuofficia) April 5, 2026

Die Echtheit der Bilder lässt sich an dieser Stelle nicht überprüfen. Majin Bu hat in der Vergangenheit allerdings korrekte Details zu unveröffentlichter Apple-Hardware geteilt. Sollten die Aufnahmen den tatsächlichen Entwicklungsstand widerspiegeln, dürfte Apple mit dem Gerät in direkte Konkurrenz zu Samsungs Foldables treten.

Frühere Berichte deuteten darauf hin, dass Apple vor einem Marktstart Haltbarkeitsprobleme lösen will, vor allem bei dem Scharnier und der Faltstelle des Displays. Auch iOS 27 soll mit Blick auf das faltbare iPhone angepasst werden und unter anderem ein Side-by-Side-Multitasking erhalten.