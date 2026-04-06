Apple hat anlässlich seines 50. Geburtstags eine Ausstellung auf dem Apple Park-Campus eröffnet, die einige der ikonischsten Produkte der Unternehmensgeschichte zeigt – begleitet von Fotografien bedeutender Momente aus fünf Jahrzehnten Apple.

Was die Ausstellung zeigt?

Zu den ausgestellten Geräten zählen unter anderem der iMac G3, der ursprüngliche 128K Macintosh sowie eine Auswahl wegweisender iPhone-, iPod-, iPad- und Apple-Watch-Modelle. Besonders beeindruckend ist der iPod-Bereich, der das Original, den iPod mini, iPod nano, iPod shuffle und iPod touch vereint – allesamt Meilensteine der Produktkategorie. Eine Vitrine mit verschiedenen iPhone-Generationen zeigt anschaulich, wie sich die Displaygröße über die Jahre entwickelt hat.

An den Wänden hängen Kunstdrucke mit echten Schätzen aus der Apple-Geschichte: die legendäre Piratenflagge, ein Foto des Macintosh-Teams, Standbilder aus dem 1984-Werbespot, Steve Jobs‘ berühmte Folie über die Schnittstelle von Technologie und Geisteswissenschaften sowie iPod-Silhouetten. Besonders berührend sind Fotos von Schülerinnen und Schülern mit Apple-Produkten – eine Erinnerung daran, wofür das alles eigentlich gemacht wird. Auf einem großen Bildschirm laufen in einer Endlosschleife ikonische Werbefilme und Keynote-Momente, darunter natürlich der legendäre 1984-Spot und die Eröffnung des Steve Jobs Theaters.

Apple  Park 50 years anniversary exhibition pic.twitter.com/QJFA71lvSm — Meriam Al Sultan سا(حرة) 🪄 (@AlSultan_Meriam) April 4, 2026

Nicht nur in der Hauptausstellung

Neben der zentralen Ausstellung in Abschnitt 2 des Apple-Park-Gebäudes sind in den Fluren des Campus auch verschiedene Generationen von iPhone und iMac zu sehen. Skulpturen des illustrierten Jubiläumslogos sind über den gesamten Campus verteilt.

Die Ausstellung ist nicht öffentlich zugänglich, steht aber Mitarbeitenden und Besuchern mit Zutritt zum Campus offen.