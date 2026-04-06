Apple dürfte im Herbst 2026 gleich mehrere neue iPhones vorstellen. Während über das iPhone 18 Pro (Max) und das iPhone Fold viel spekuliert wird, war über das Standardmodell des iPhone 18 und das iPhone Air 2 bislang wenig bekannt. Neue Leaks aus China ändern das.

Kaum Änderungen beim iPhone 18

Der chinesische Leaker Fixed Focus Digital hat am Wochenende auf Weibo zum Design des Standard-iPhone 18 geschrieben: „Das Standardmodell des iPhone 18 wird äußerlich praktisch unverändert bleiben, abgesehen von einer möglichen minimalen Anpassung der Abmessungen.“ Das 6,3-Zoll-Display bleibt demnach erhalten, wobei auch die Dynamic Island in ihrer bisherigen Größe beibehalten werden soll.

Damit widerspricht der Leaker einer früheren Behauptung von Ice Universe, wonach alle iPhone 18-Modelle eine kleinere Dynamic Island erhalten sollten. Die geschrumpfte Variante bleibt nach aktuellem Stand den Pro-Modellen vorbehalten. Die angedeutete Änderung bei den Abmessungen dürfte so gering ausfallen, dass sie im Alltag kaum auffällt. Solche minimalen Anpassungen nimmt Apple regelmäßig vor, auch wenn sie gelegentlich dazu führen, dass ältere Hüllen nicht mehr richtig passen.

iPhone Air 2 könnte im Herbst kommen

Beim iPhone Air 2 gehen die Einschätzungen der Brancheninsider auseinander. The Information hatte berichtet, Apple verschiebe das Gerät auf frühestens Frühjahr 2027, um eine zweite Rückkamera zu integrieren. Mark Gurman von Bloomberg bestätigte den Zeitrahmen für das Frühjahr 2027, bezweifelte allerdings die zusätzliche Kamera.

Fixed Focus Digital hält dagegen. So hatte der Leaker bereits zweimal behauptet, das iPhone Air 2 werde gemeinsam mit dem iPhone 18 Pro und iPhone Fold im Herbst erscheinen. In seinem jüngsten Post bekräftigt er diese Einschätzung und spricht beim iPhone Air 2 von einem „regulären Produktzyklus“ ohne große Neuerungen wie eine zweite Kamera oder ein überarbeitetes Design. Sollte das iPhone Air 2 tatsächlich im Herbst erscheinen, hätte Apple wieder vier neue Modelle im Angebot. Das reguläre iPhone 18 würde nach dem aktuellen Stand dann Anfang 2027 folgen.