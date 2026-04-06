Apple liegt angeblich mit dem iPhone Fold im Zeitplan. Laut dem chinesischen Leaker Instant Digital hat das faltbare iPhone bei Foxconn die Testproduktion erreicht. Dort wird derzeit die Montage des faltbaren Displays erprobt, bevor die Serienfertigung beginnen kann.

Marktstart im Herbst 2026

Wenn die Produktionstests erfolgreich verlaufen, soll das iPhone Fold im Herbst 2026 gemeinsam mit dem iPhone 18 Pro und Pro Max auf den Markt kommen. Die Serienproduktion würde dann im Juli anlaufen, was Apples üblichem Zeitplan entspricht. Das normale iPhone 18 und das iPhone 18e erscheinen laut mehreren Berichten, darunter vom Analysten Ming-Chi Kuo, erst im Frühjahr 2027. Apple bricht damit erstmals mit der Tradition, im September eine vollständige iPhone-Generation zu veröffentlichen.

Die Meldung zur Testproduktion deckt sich mit früheren Berichten über Samsung Display, wonach die Fertigung von Displays für das iPhone Fold angelaufen sei. Auch diese Information stammte allerdings von Instant Digital. Der Leaker hatte im Februar 2026 bereits angebliche Spezifikationen des iPhone Fold veröffentlicht und im März behauptet, Apple habe sein zweites Faltgerät, das iPhone Flip, eingestellt.

Instant Digital verfügt über eine solide Erfolgsbilanz. Bloomberg meldete jedoch vor Kurzem, dass das iPhone Fold möglicherweise etwas später als die Pro-Modelle in den Handel kommt, auch wenn Apple alle drei Geräte gleichzeitig ankündigen dürfte.