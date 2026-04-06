Vier iPhone 17 Pro Max fliegen gerade mit bis zu 40.000 km/h in Richtung Mond. Die Artemis-II-Mission ist damit das erste Mal, dass die NASA jedem Crew-Mitglied ein eigenes iPhone für Foto- und Videoaufnahmen mitgegeben hat.

Von der Erde ins All

Einfach einpacken und losfliegen war allerdings nicht möglich. Wie die New York Times berichtet, durchlief das iPhone ein vierstufiges Prüfverfahren. Dabei wurde die Hardware zunächst einem Sicherheitsgremium vorgestellt, bevor mögliche Gefahrenquellen identifiziert wurden, etwa zerbrechliche Materialien wie Glas. Anschließend erarbeitete die NASA einen Plan zur Absicherung und wies nach, dass dieser auch funktioniert.

Beim iPhone 17 Pro Max half die Ceramic-Shield-2-Frontscheibe, die Apple als widerstandsfähiger als jedes andere Smartphone-Glas bezeichnet. Doch Bruchfestigkeit war nur ein Faktor. In der Schwerelosigkeit einer versiegelten Kapsel verhält sich Hardware völlig anders als auf der Erde. Hier hat die NASA verschiedene Lösungen getestet, um die Geräte sicher zu verstauen. Mindestens eines der iPhones wurde schließlich in einer Beintasche des Fluganzugs untergebracht.

Viel mehr als Fotografieren und Filmen können die Geräte im All allerdings nicht. Laut NASA haben sie weder Internetzugang noch Bluetooth-Verbindung. Apple selbst war nach eigenen Angaben nicht in den Zulassungsprozess eingebunden, betonte aber, dass Artemis II die erste Mission sei, bei der ein iPhone vollständig für den längeren Einsatz im Orbit und darüber hinaus qualifiziert wurde. Neben den vier iPhones hat die Crew auch vier GoPro Hero 11 und zwei Nikon-D5-Gehäuse an Bord.

New iPhones are being packed into the suits of the Artemis II Crew! There is something very familiar about the iPhone look that will make the Moon feel accessible, we are literally going to see the lunar surface through the same lens we use to capture our own lives every day. pic.twitter.com/sDDM5NSRMX — Owen Sparks (@OwenSparks) April 1, 2026