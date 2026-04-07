Apple arbeitet intern nicht nur an iOS 26.5 (die Beta-Phase hat vergangene Woche begonnen), sondern bereitet auch die zeitnahe Freigabe von iOS 26.4.1 vor. Dieses Update könnte schon im Laufe dieser Woche erscheinen.

iOS 26.4.1 kommt in Kürze

Die Kollege von Macrumors haben in ihren Serverlogs Zugrifft durch Endgeräte mit iOS 26.4.1 bemerkt. Solche Feststellungen stellten sich in der Vergangenheit bereits als zuverlässiger Indikator für ein bevorstehendes Update heraus.

Bei iOS 26.4.1 handelt es sich voraussichtlich um ein kleineres Update, das Fehler und/oder Sicherheitslücken behebt. Es wird wahrscheinlich entweder diese oder nächste Woche veröffentlicht.

Letzten Monat brachte Apple das Studio Display XDR auf den Markt und kündigte einen Medical Imaging Calibrator an, der die Anzeige von DICOM-Bildern auf dem Monitor ermöglicht. Mittlerweile hat das Display für die die Funktion die FDA-Zulassung erhalten. Daher ist es wahrscheinlich, dass es auch ein Update auf macOS 26.4.1 sowie ein Firmware-Update für das Studio Display XDR geben wird.

Laut Apple ermöglicht die medizinische Funktion Radiologen, diagnostische Bilder in Apps wie Visage 7 direkt auf dem Studio Display XDR anzuzeigen.