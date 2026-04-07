Einmal pro Monat gibt Apple Arcade einen Ausblick auf den Folgemonat. Im Mai 2026 erwarten uns vier neue Spiele. Highlight ist sicherlich „Nick Jr. Replay!„. Das gesellen sich „Good Pizza, Great Pizza+„, Perchang World und Ultimate 8 Ball Pool+.

Neue Spiele im Mai auf Apple Arcade

Apple Arcade hat bekannt gegeben, dass der Spiele-Abo-Dienst im Mai vier neue Spiele an den Start bringt. Ab dem 7. Mai können Spieler jeden Alters mit Nick Jr. Replay! in eine wundersame Welt eintauchen – ein Spiel voller Charaktere aus beliebten Kinderserien wie Dora the Explorer, Blue’s Clues & You!, Blaze und die Monster-Maschinen, Bubble Guppies, Team Umizoomi, Shimmer und Shine und den Teenage Mutant Ninja Turtles.

Nick Jr. Replay! entführt eine neue Generation in ein fröhliches Abenteuer voller Spiele, Kreativität und unvergesslicher Charaktere, die jeden Moment magisch machen. Familien können in Erinnerungen schwelgen und über 50 Retro-Nick-Jr.-Spiele wiederentdecken, die in einer lebendigen, interaktiven Welt authentisch erhalten geblieben sind. Dieser sichere und anregende Spielplatz hilft jungen Spielern, wichtige Fähigkeiten in Mathematik, Lesen, Kunst und Problemlösung zu entwickeln.

Zudem warten ab dem 07. Mai drei weitere Spiele auf euch. Bei Good Pizza, Great Pizza+ handelt es sich um eine storyreiche, gemütliche Kochsimulation; Perchang World ist eine spannende Weiterentwicklung des erfolgreichen Physik-Puzzlespiels und Ultimate 8 Ball Pool+ bietet spannende Billard-Duelle mit fotorealistischer Grafik.