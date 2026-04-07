Etwas mehr als ein Jahr ist es mittlerweile her, dass Apple TV die Thriller-Serie „Maximum Pleasure Guaranteed“ angekündigt hat. Langsam aber sicher läuten die Verantwortlichen die heiße Phase ein und haben den offiziellen Teaser veröffentlicht. Start der Serie ist am 20. Mai 2026.

Apple TV veröffentlicht Teaser zu „Maximum Pleasure Guaranteed“

Apple TV hat den ersten Teaser für „Maximum Pleasure Guaranteed“ veröffentlicht, die mit Spannung erwartete, schwarzhumorige Thriller-Serie von Schöpfer und Showrunner David J. Rosen mit Emmy-Preisträgerin Tatiana Maslany („Orphan Black“, „The Monkey“) und Jake Johnson („New Girl“, demnächst in „The Dink“) in den Hauptrollen.

Die zehnteilige Serie (je 30 Minuten) feiert am Mittwoch, den 20. Mai, mit den ersten beiden Folgen weltweit Premiere auf Apple TV. Anschließend folgen immer bis zum 15. Juli immer mittwochs neue Episoden.

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„Maximum Pleasure Guaranteed“ erzählt die Geschichte der frisch geschiedenen Mutter Paula (Maslany), die in einen Strudel aus Erpressung, Mord und Jugendfußball gerät. Überzeugt, Zeugin eines Verbrechens geworden zu sein – und gleichzeitig mit einem Sorgerechtsstreit und einer Identitätskrise kämpfend – beginnt Paula ihre eigenen Ermittlungen. Diese könnten eine größere Verschwörung aufdecken und ihr gleichzeitig den Schlüssel zur Wiederherstellung ihrer Familie und ihres Selbstwertgefühls liefern.