Mit dem langsam näher rückenden Release von Apples erstem faltbaren iPhone verdichten sich auch die Gerüchte rund um den Namen. Während die Gerüchteküche schon lange von einem „iPhone Fold“ berichtet, heißt es jetzt, dass das Gerät als „iPhone Ultra“ auf den Markt kommen soll. Das behauptet zumindest der chinesische Leaker Digital Chat Station.

Konkurrenz plant bereits Nachahmer

Laut dem Leaker bereiten sich chinesische Hersteller schon darauf vor, ihre eigenen faltbaren Smartphones ebenfalls unter dem Namen „Ultra“ zu vermarkten. Sie wollen Apple bei Displayformat, Ausstattung und Preisgestaltung direkt Konkurrenz machen. Wie genau die Hersteller von Apples internen Namensplänen erfahren haben, bleibt unklar. In der Branche ist es allerdings üblich, auf Basis von Gerüchten frühzeitig auf Apples Strategie zu reagieren oder ihr sogar zuvorzukommen.

Der Name „iPhone Ultra“ ist keine völlig neue Idee. Bloombergs Mark Gurman hatte die Bezeichnung zuletzt ebenfalls ins Spiel gebracht. Gleichzeitig gibt es Stimmen, die den Namen für unpassend halten. Das faltbare iPhone soll weder Face ID noch die Dreifach-Kamera der Pro-Modelle bieten, was den „Ultra“-Anspruch relativiert. Andere Vorschläge wie „iPhone Duo“ kursieren als mögliche Alternativen.

Die Namensfindung gehört typischerweise zu den Details, die erst spät vor einer Produktvorstellung durchsickern. Dass bereits jetzt ein konkreter Name die Runde macht, könnte darauf hindeuten, dass Apple intern bereits eine Entscheidung getroffen hat. Bestätigt ist das allerdings nicht.

Rund um das faltbare iPhone gab es in den vergangenen Tagen ohnehin ungewöhnlich viel Bewegung. Erst meldeten Zulieferer einen wichtigen Produktionsmeilenstein, kurz darauf tauchten Berichte über erste Schwierigkeiten in der Fertigung auf. Der Leaker Sonny Dickson veröffentlichte zudem erste Vergleichsbilder eines Dummy-Modells neben dem iPhone 18 Pro und Pro Max. Es wird erwartet, dass Apple das Gerät im Herbst vorstellt.