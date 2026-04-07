ESPN ist ab sofort in 53 weiteren Ländern über Disney+ verfügbar, darunter auch Deutschland. Die Expansion umfasst Märkte in Europa und im Asien-Pazifik-Raum, womit ESPN über die Streaming-Plattform nun Fans in rund 100 Ländern erreicht.

Programm variiert je nach Markt

In Europa ergänzt das ESPN-Angebot die bereits vorhandenen Sportinhalte auf Disney+, zu denen unter anderem die UEFA Women’s Champions League, LaLiga in Großbritannien und Irland sowie der DFB-Pokal in den nordischen Ländern gehören. In ausgewählten asiatischen Märkten wie Japan, Südkorea, Singapur, Taiwan und Hongkong steht zum Start eine kuratierte Auswahl englischsprachiger ESPN-Programme bereit.

Das Angebot soll im Laufe des kommenden Jahres auf mehrere Tausend Live-Events anwachsen. Dazu zählen unter anderem Übertragungen der NBA und NHL ab der Saison 2026/27 sowie College-Sport-Formate wie „March Madness“, College Football und die College Football Playoffs. Auch die Dokumentationsreihe „30 for 30“ und die Fußball-Studiosendung „ESPN FC“ gehören zum Programm.

Disney+ Abonnenten in den betroffenen Märkten erhalten die Sportinhalte ohne Aufpreis innerhalb ihrer bestehenden App neben dem regulären Unterhaltungs-, Kinder- und Familienprogramm. Welche ESPN-Formate in Deutschland abrufbar sein werden, ist uns aktuell nicht bekannt.

ESPN ist bereits in den USA, Lateinamerika, der Karibik, Australien und Neuseeland über Disney+ vertreten. Parallel betreibt der Sportsender 50 lineare TV-Kanäle in 130 Ländern. Laut eigenen Angaben kommt ESPN als digitale Sportmarke auf durchschnittlich 517 Millionen Nutzer pro Monat.