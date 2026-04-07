Leaker Sonny Dickson hat Fotos von Dummy-Modellen veröffentlicht, die das iPhone Fold neben dem iPhone 18 Pro und dem iPhone 18 Pro Max zeigen. Die Aufnahmen geben erstmals einen konkreten Eindruck davon, wie sich Apples faltbares iPhone in den Abmessungen von der bisherigen Pro-Reihe unterscheidet.

Größer als gedacht

Im zugeklappten Zustand fällt auf, dass das Fold breiter und kürzer ausfällt als die beiden Pro-Modelle. Aufgeklappt misst das Display etwa 7,8 Zoll in der Diagonale. Der Unterschied zu den 6,9 Zoll des Pro Max wirkt auf den ersten Blick gering, doch durch das andere Seitenverhältnis kommt die nutzbare Bildschirmfläche eher an ein iPad mini heran als an ein großes iPhone.

Apples Design setzt klar auf das aufgeklappte Erlebnis. Die Breite des geschlossenen Geräts könnte es für manche Nutzer unhandlich machen, unterscheidet das Fold aber deutlich von Apples klassischen Smartphones. Beim Medienkonsum zahlt sich die breitere Bauform aus. Viele faltbare Android-Phones haben im aufgeklappten Zustand ein nahezu quadratisches Seitenverhältnis, das für Filme und Serien im 16:9-Format weniger geeignet ist als Apples breiteres Querformat.

Aufgeklappt soll das iPhone Fold weniger als fünf Millimeter dick sein und wäre damit das bisher dünnste iOS-Gerät. Zusammengeklappt misst es rund 9,5 Millimeter, etwas mehr als die 8,75 Millimeter des iPhone 18 Pro und Pro Max.

Exclusive First Dummies of what the final size of the iPhone Fold, iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max will look like. pic.twitter.com/X9P9uBK12p — Sonny Dickson (@SonnyDickson) April 7, 2026

Bei den Dummy-Modellen ist ein deutlich sichtbares Scharnier in der Mitte zu erkennen, das beim fertigen Gerät so nicht zu sehen sein wird. Auch die Falte im Display, die bei vielen faltbaren Smartphones stört, soll Apple laut mehreren Berichten nahezu unsichtbar gelöst haben. Kameraöffnungen und der MagSafe-Ring fehlen bei den Dummys ebenfalls. Ein Face ID-Sensor wird am Fold-Dummy nicht angedeutet. Wie Bloomberg berichtet hat, konnte Apple die Face ID-Komponenten nicht im dünnen Gehäuse unterbringen. Stattdessen wird das Gerät voraussichtlich Touch ID im Seitenknopf nutzen.