Das MacBook Neo ist offenbar ein größerer Hit als erwartet: Die Nachfrage übersteigt Apples ursprüngliche Planungen so deutlich, dass das Unternehmen nun vor einem Lieferkettenproblem steht. Das berichtet der angesehene Analyst Tim Culpan.

Das Problem: Zu wenig A18-Pro-Chips

Der günstige Einstiegspreis von 699 Euro des MacBook Neo (aktuell 622 Euro bei Amazon) war möglich, weil Apple ausrangierte A18-Pro-Chips nutzte, die ursprünglich für das iPhone 16 Pro produziert wurden. Chips mit leicht defekter GPU – und daher nur fünf statt sechs funktionierenden GPU-Kernen – wurden für das Neo verwendet, anstatt sie zu verwerfen. Dieses clevere Binning-Konzept half Apple, die Kosten zu senken und gleichzeitig Ausschuss zu verwerten.

Das Problem: Der Vorrat dieser Chips ist begrenzt. Laut Culpan hatte Apple ursprünglich geplant, rund 6 Millionen MacBook Neos herzustellen – die Menge, die die vorhandenen A18-Pro-Restbestände abdeckt. Da die Nachfrage diesen Wert nun zu überschreiten droht, steckt Apple in der Zwickmühle.

Drei mögliche Lösungsansätze

Apple diskutiert dem Bericht zufolge derzeit verschiedene Optionen mit seinen Lieferkettenpartnern. Eine Möglichkeit wäre, TSMC gegen Aufpreis zu beauftragen, die A18-Pro-Fertigung erneut hochzufahren – was die Margen des Neo belasten und möglicherweise zur Streichung des günstigeren 699 Euro Modells zugunsten der 799 Euro Version führen würde.

Eine weitere Option wäre, die Entwicklung des MacBook Neo der zweiten Generation vorzuziehen, das ursprünglich für Mitte 2027 mit A19-Pro-Chips geplant ist – doch das ist leichter gesagt als getan. Als letzte und unerwünschteste Möglichkeit könnte Apple schlicht die Verfügbarkeit des Neo drosseln und bis zur nächsten Generation abwarten – ein Szenario, das Apple-Manager verständlicherweise vermeiden wollen.