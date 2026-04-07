Wie das iPhone 17 Pro Max zur Artemis-II-Mission gekommen ist, haben wir euch bereits erläutert. Nun hat die NASA beeindruckende Fotos aus der Artemis-II-Mission veröffentlicht, die mit dem iPhone 17 Pro Max aufgenommen wurden.

Shot on iPhone 17 Pro Max: NASA veröffentlicht Fotos der Artemis-II-Mondmission

Die NASA hat Fotos der Artemis-II-Mondmission veröffentlicht (hier, hier und dort), die mit dem iPhone 17 Pro Max aufgenommen wurden, Die Bilder zeigen Kommandant Reid Wiseman und Missionsspezialistin Christina Koch, wie sie durch eines der Hauptkabinenfenster des Orion-Raumschiffs auf die Erde zurückblicken. Laut Flickr-Metadaten wurden die Aufnahmen am 2. April – dem zweiten Missionstag – mit der Frontkamera des iPhone 17 Pro Max gemacht.

iPhone offiziell für den Weltraumeinsatz zugelassen

Bereits im Februar hatte die NASA bekanntgegeben, das iPhone offiziell für den erweiterten Einsatz im Orbit freigegeben zu haben. Alle vier Crewmitglieder der Orion sind mit einem iPhone 17 Pro Max für persönliche Fotos und Videos ausgestattet. Die übrigen bisher veröffentlichten Missionsmotive wurden mit anderen Kameras aufgenommen – darunter eine Nikon D5, eine Nikon Z 9 und eine GoPro HERO4 Black.

Astronaut Reid Wiseman captured this stunning image of the Moon using nothing more than an iPhone 17 Pro. the same camera that fits in your pocket. pic.twitter.com/mZevaDhhIT — Earth (@earthcurated) April 6, 2026

Historische Mission

Artemis II ist die erste bemannte Mondmission der NASA seit 1972. Die Crew soll noch am Montag die Rückseite des Mondes erreichen und damit den Rekord für die größte je von Menschen zurückgelegte Entfernung von der Erde brechen. Das Orion-Raumschiff ist nicht für eine Mondlandung ausgerüstet und soll am 10. April zur Erde zurückkehren.