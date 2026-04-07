Rund um Apples faltbares iPhone mehren sich die Berichte aus der Lieferkette. Erst gestern meldete der chinesische Leaker Instant Digital, das Gerät habe bei Foxconn planmäßig die Testproduktion erreicht. Laut einem heute veröffentlichten Bericht von Nikkei Asia treten in genau dieser Phase allerdings mehr Probleme auf als erwartet, was den ursprünglichen Zeitplan gefährden könnte. Zulieferer wurden demnach bereits darüber informiert, dass sich die Produktionspläne verschieben könnten.

Materialfrage beim Scharnier noch offen

Das Gerät befindet sich derzeit in der sogenannten Engineering Verification Test-Phase, in der ein komplett neues Design vor dem Übergang zur Massenproduktion validiert wird. Der chinesische Leaker Fixed Focus Digital berichtet unter Berufung auf Quellen in der Lieferkette, dass Apple sich noch nicht auf ein Material für das Scharnier festgelegt hat.

Zur Auswahl stehen Liquidmetal und eine 3D-gedruckte Titanlegierung, wie sie zuletzt beim iPhone Air zum Einsatz kam. Gerüchte aus dem März 2025 deuteten bereits auf Liquidmetal hin, das die Haltbarkeit verbessern und die Falte im Display verringern soll. Apple hat das Material bisher nur für kleinere Bauteile wie SIM-Auswurfnadeln verwendet. Im faltbaren iPhone wäre es das erste Mal, dass Liquidmetal in einem zentralen mechanischen Bauteil steckt. Welche Herausforderungen Apple hier im Speziellen noch lösen muss, ist nicht bekannt. Zusätzlich sollen anhaltende Preisverhandlungen mit Apples Montagepartner den Zeitplan belasten.

Eine endgültige Entscheidung soll während der Production Validation Test-Phase zwischen Juli und Anfang August fallen. Dieser Zeitraum gilt als spätester realistischer Termin, wenn das Gerät noch in diesem Jahr erscheinen soll. Ob Apple dies einhalten kann, ist anscheinend nicht gewährleistet. Eine Quelle beschrieb gegenüber Nikkei Asia den April und den Beginn des Mai als entscheidend für die weitere Entwicklung. Im schlimmsten Fall könnten sich die ersten Auslieferungen um Monate verzögern, was einen Marktstart in das Jahr 2027 verschieben würde.