Shrinking gehört definitiv zu den beliebtesten Serien auf Apple TV. Nun befindet sich die dritte Staffel auf der Zielgeraden. Das Staffelfinale von „Shrinking – Staffel 2“ erscheint am Mittwoch auf dem Video-Streaming-Dienst. Mitschöpfer Bill Lawrence hat auf Threads bereits einen Vorgeschmack auf das gegeben, was danach kommt.

Elftes und letztes Folge der Staffel

Ursprünglich war Staffel 3 auf zwölf Episoden angelegt, wurde jedoch auf elf reduziert – dafür startete die Staffel mit einer speziellen Doppelfolge. Die elfte und abschließende Episode markiert laut Lawrence das „Ende dieser Geschichte“ – gemeint ist der dreistaffelige Bogen, der die Serie von Anfang an strukturiert hat. Staffel 1 handelte von Trauer, Staffel 2 von Vergebung, und Staffel 3 dreht sich um das Weitermachen.

Staffel 4 mit neuem Kapitel – und bekanntem Ensemble

Die gute Nachricht: Apple hat Shrinking bereits im Januar für eine vierte Staffel verlängert. Lawrence kündigt darin eine „neue Geschichte“ und ein neues Kapitel an – mit demselben Ensemble wie bisher. Ob wirklich alle aktuellen Figuren zurückkehren, bleibt offen. Das Staffelfinale könnte dabei erste Hinweise liefern.