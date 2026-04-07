Apples neues Studio Display XDR erhält diese Woche eine wichtige Funktion nachgereicht: Der Medical Imaging Calibrator für macOS hat die Zulassung der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA erhalten und soll noch in dieser Woche für Nutzer in den Vereinigten Staaten verfügbar werden.

Was die Funktion kann?

Bei der Vorstellung des Studio Display XDR im März hatte Apple angekündigt, das Display mit DICOM-Medizinbildgebungsvoreinstellungen und dem Medical Imaging Calibrator auszustatten, um es für den Einsatz in der diagnostischen Radiologie zu qualifizieren. Radiologen können damit diagnostische Bilder direkt auf dem Studio Display XDR betrachten – ohne auf ein dediziertes medizinisches Spezialmonitor angewiesen zu sein.

Apple betont, dass die Funktion ausschließlich für ausgebildete medizinische Fachkräfte im Bereich der allgemeinen Radiologie gedacht ist, Mammographie jedoch ausdrücklich ausgenommen ist. Der Wechsel zwischen dem medizinischen Bildgebungsmodus und dem normalen Nutzungsmodus erfolgt einfach über die Systemeinstellungen in macOS. In Apples Mitteilung hieß te

Apple stellt heute neue DICOM-Voreinstellungen für die medizinische Bildgebung sowie den Medical Imaging Calibrator vor, der die Anwendung in der diagnostischen Radiologie ermöglicht. Radiologen können damit diagnostische Bilder direkt auf dem Studio Display XDR betrachten. Viele Mediziner nutzen bereits Macs in ihren Praxen oder zu Hause. Das Studio Display XDR bietet eine vielseitige Alternative zu spezialisierten medizinischen Bildgebungsdisplays mit nahtlosem Wechsel zwischen den Anzeigemodi. Der Medical Imaging Calibrator für macOS wartet derzeit auf die FDA-Zulassung und wird voraussichtlich in Kürze in den USA verfügbar sein. Seit Jahrzehnten nutzen medizinische Fachkräfte und Entwickler die innovativen Produkte und Frameworks von Apple, um bessere Behandlungsergebnisse für Patienten zu erzielen, die Forschungsmöglichkeiten zu erweitern und die Effizienz im Gesundheitswesen zu steigern. Apple entwickelt weiterhin innovative Lösungen und arbeitet eng mit der Gesundheitsbranche zusammen, um die Patientenversorgung nachhaltig zu verbessern.

Vielseitiges Profigerät

Das Studio Display XDR wurde im März gemeinsam mit dem überarbeiteten Studio Display vorgestellt. Es richtet sich an professionelle Anwender, die sowohl im kreativen als auch im medizinischen Bereich arbeiten, und positioniert sich damit als flexible Alternative zu Einzweck-Medizinmonitoren. Viele Mediziner setzen bereits Mac-Computer in ihrer Praxis oder im Homeoffice ein – Apple schließt mit dieser Zulassung nun eine wichtige Lücke für diese Zielgruppe.