Knapp zwei Jahre ist es mittlerweile her, dass Apple TV die zweite Staffel zu Dark Matter angekündigt hat. Nun haben die Verantwortlichen den Premierentermin bekannt gegeben. Die Sci-Fi-Serie startet am 28. August in ihre Fortsetzung.

Dark Matter: 2. Staffel startet am 28. August 2026 auf Apple TV

Apple TV hat einen ersten Einblick in die zweite Staffel der gefeierten Science-Fiction-Serie „Dark Matter“ gewährt, die am Freitag, dem 28. August ihre Premiere feiert. Die Staffel basiert auf dem Bestseller-Roman des New-York-Times-Autors Blake Crouch und bietet ein hochkarätiges Ensemble mit dem Golden-Globe-nominierten Joel Edgerton sowie der Oscar-Preisträgerin Jennifer Connelly, Alice Braga, Jimmi Simpson, Dayo Okeniyi, Oakes Fegley und Amanda Brugel.

Die zehnteilige Staffel startet am 28. August auf Apple TV, gefolgt von einer neuen Folge jeden Freitag bis zum 30. Oktober 2026.

„Dark Matter“, das als einer der besten Science-Fiction-Romane gefeiert wird und dieses Jahr sein zehnjähriges Jubiläum feiert, erzählt die Geschichte eines Lebens, das man nicht eingeschlagen hat. In der ersten Staffel begleitet die Serie Jason Dessen (Edgerton), einen Physiker, Professor und Familienvater, der eines Abends auf dem Heimweg durch die Straßen Chicagos in eine alternative Version seines Lebens entführt wird. Sein Staunen schlägt schnell in einen Albtraum um, als er inmitten der verwirrenden Welt all der Leben, die er hätte führen können, versucht, in seine Realität zurückzukehren.

Die zweite Staffel setzt ein, als die Dessens sich in einem ruhigen Leben in einer Welt einrichten, die ihnen endlich sicher erscheint, bis das Unvorstellbare sie erneut zur Flucht zwingt. Während Jasons Besessenheit von der Box immer stärker wird, treibt Danielas (Connelly) wachsende Paranoia sie an den Rand des Abgrunds und droht, ihre fragile Stabilität zu zerstören. Unterdessen verbünden sich Amanda (Braga) und Ryan (Simpson) in einem verzweifelten Versuch, den Weg nach Hause zu finden. Während Blair (Brugel) entschlossen ist, ihn aufzuhalten, verfolgt Leighton (Okeniyi) unerbittlich seine große Vision, eine perfekte Welt zu erschaffen.