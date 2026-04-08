Insta360 hat vor wenigen Augenblicken Insta360 Swap angekündigt. Dabei handelt es sich um einen magnetischen Bildschirm, mit dem die Rückkamera eures Smartphones für schärfere Selfies und Vlogs genutzt werden kann, während ihr euch dabei selbst in Echtzeit seht.

Insta360 Snap ist da

Selfies werden in der Regel mit der leistungsschwächeren Frontkamera des Smartphones geschossen. Der Grund liegt vermutlich darin, dass der Bildschirm des Smartphones in Echtzeit genutzt werden kann, um sich dabei selbst sehen zu können. Insta360 Snap geht dieses „Problem“ an.

Der magnetische Bildschirm wird auf der Rückseite des Smartphones befestigt und zeigt eine Echtzeit-Vorschau jeder Aufnahme an. So könnt ihr die hochwertige Rückkamera eures Smartphones nutzen, ohne auf die gewohnte Kontrolle über Bildausschnitt und Pose verzichten zu müssen. Beim iPhone 17 Pro Max steht euch so beispielsweise eine 48MP Hauptkamera statt der 18MP Frontkamera zur Verfügung.

Dank kabelgebundener USB-C-Verbindung entfallen Pairing und Aufladen. Die Latenz beträgt nur 30 ms, und Sorgen um die Akkulaufzeit gehören der Vergangenheit an. Einfach anschließen, magnetisch befestigen und loslegen.

Der Bildschirm spiegelt das Smartphone-Display und ermöglicht das Anpassen zentraler Einstellungen, das Feinjustieren des Bildausschnitts sowie die Steuerung von Smartphone-Funktionen – damit ihr euch ganz auf eure Pose konzentrieren könnt.

Preis & Verfügbarkeit

Die Insta360 Snap gibt es in zwei Varianten – mit Licht und ohne Licht.