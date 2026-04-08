Apple stellt das iPhone Air 2 zusammen mit dem iPhone 18 und dem iPhone 18e im Frühjahr 2027 vor. Das berichtet zumindest Bloombergs Mark Gurman. Die Vorstellung wird wahrscheinlich im März oder April stattfinden. Trotz der schwachen Verkaufszahlen des ersten iPhone Air hält Apple somit an der Reihe fest. Laut dem chinesischen Leaker „Fixed Focus Digital“ plant das Unternehmen sogar mindestens drei Generationen des Geräts.

Apple arbeitet an Verbesserungen

Das iPhone Air war kein Verkaufserfolg. Das Interesse an einem ultraflachen Smartphone ist zwar vorhanden, doch Käufer sind nicht bereit, einen hohen Preis für ein Gerät zu zahlen, das spürbare Kompromisse verlangt. Der größte Kritikpunkt betrifft die Kamera. Nur eine Linse zu haben, während das normale iPhone 17 zwei und das Pro-Modell sogar drei Kameras bietet, wirkt nicht zeitgemäß. Verschärft wird die Situation durch die Preisgestaltung. So kostet das iPhone Air 200 Dollar mehr als das iPhone 17 und liegt damit nur 100 Dollar unter dem iPhone 17 Pro. Bei dieser Konstellation entscheiden sich die meisten Interessenten entweder für das günstigere Basismodell oder legen den kleinen Aufpreis zum Pro drauf.

Für die zweite Generation des iPhone Air plant Apple ein Redesign. Auf die Rückseite soll ein zweites Kameramodul kommen, womit Apple eine der größten Schwächen des aktuellen Modells beheben würde. Hierbei könnte es sich um eine 48-Megapixel-Ultraweitwinkellinse handeln. Das Gerät soll außerdem leichter werden, eine Vapor-Chamber-Kühlung wie im iPhone 17 Pro und einen stärkeren Akku erhalten sowie die neuen A20- und C2-Chips nutzen.

„Fixed Focus Digital“ äußerte sich auch zum Standard-iPhone 18. An dessen äußerem Design werde sich kaum etwas ändern, abgesehen von leicht angepassten Abmessungen. Technisch bringen die A20- und C2-Chips, 12 GB Arbeitsspeicher, eine 24-Megapixel-Frontkamera und ein vereinfachter Camera-Control-Button dennoch Neuerungen. Das iPhone 18e dürfte ähnlich wie seine Vorgänger ein eher bescheidenes Update erhalten und sich weitgehend auf den A20-Chip beschränken.

Laut Gurman wird Apple bei dem Release der neuen iPhones vom gewohnten September-Rhythmus abweichen. Die Pro-Modelle und das faltbare iPhone sollen im Herbst 2026 erscheinen, während das iPhone 18, das iPhone 18e und das iPhone Air 2 im Frühjahr 2027 folgen.