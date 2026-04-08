Über das iPhone Fold wird in den letzten Tagen viel diskutiert. Mal geht es um den Namen, mal um die Funktionen und mal um den Marktstart. Dieses Mal dreht es sich um das verbaute Display.

iPhone Fold: Apple setzt exklusiv auf OLED-Displays von Samsung

Apple hat sich für die nächsten drei Jahre exklusiv auf faltbare OLED-Panels von Samsung Display festgelegt. Das berichtet das koreanische Branchenportal The Elec. Displays anderer Hersteller sollen im Rahmen dieser Vereinbarung nicht zum Einsatz kommen – Apple habe die Bedingungen akzeptiert, da es schlicht keine vergleichbaren Alternativen auf dem Markt gebe.

CoE-Technologie für den Knick

Samsung soll das iPhone Fold mit faltbaren OLED-Panels ausstatten, die auf der sogenannten CoE-Technologie (Color filter on Encapsulation) basieren. Diese ersetzt den herkömmlichen Polarisator durch eine direkt auf der Verkapselungsschicht aufgebrachte Farbfilterschicht. Polarisatoren neigen dazu, an Biegestellen zu reißen – CoE ist daher eine technische Voraussetzung für langlebige Faltdisplays. Für das Display kommt dasselbe M14-OLED-Material zum Einsatz, das bereits im iPhone 17 Pro Max verwendet wird. Die Entscheidung basiere auf Zuverlässigkeit und Kosteneffizienz – Apple setzt auf eine bereits bewährte Lösung.

Produktion läuft planmäßig

Ungeachtet von Berichten über mögliche Verzögerungen bei der finalen Gerätefertigung – Nikkei hatte zuletzt einen möglichen Launch-Aufschub ins Jahr 2027 ins Spiel gebracht – soll Samsung Display die Produktion der faltbaren Panels wie geplant im zweiten Quartal 2026 aufnehmen. Die erste Lieferung soll 3 Millionen Einheiten umfassen. Bloomberg hatte zuletzt berichtet, dass die Entwicklung des iPhone Fold reibungslos voranschreite und ein Launch im üblichen September-Zeitfenster weiterhin angepeilt werde.

Apples OLED-Roadmap

Apple setzt OLED-Displays bereits im iPad Pro und in der Apple Watch ein. Für das günstige iPad sind vorerst keine OLED-Pläne vorgesehen, das iPad mini könnte jedoch noch 2026 ein OLED-Display erhalten. Das MacBook Pro soll bei seinem Redesign ebenfalls auf OLED umgestellt werden – inklusive Touchscreen-Funktion. Für das MacBook Air ist der Wechsel zu OLED für 2028 geplant.