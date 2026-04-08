In den letzten Tagen keimte mehrfach das Gerücht auf, dass sich das iPhone Fold verzögert. Grund hierfür können Herausforderungen bei der Produktion sein. Nun meldet sich ein weiterer Apple-Insider zu Wort und gibt zu verstehen, dass die Entwicklung des faltbaren iPhone planmäßig verläuft und Apple das Gerät im September ankündigt. Es soll in etwa zeitgleich oder kurz nach den iPhone 18 Pro Modellen auf den Markt kommen.

Wann erscheint das iPhone Fold?

Glaubt man den japanischen Kollegen von Nikkei, so gibt es Verzögerungen bei der Entwicklung des iPhone Fold und Apple könnte den Marktstart auf 2027 verschieben. Apple-Insider Mark Gurman von Bloomberg bezeichnet den Bericht allerdings als falsch. Noch vor zwei Wochen sagte Gurman selbst, dass das iPhone Fold wahrscheinlich später als das iPhone 18 Pro und 18 Pro Max auf den Markt kommen würde, aber es scheint, als hätten sich Apples Pläne geändert.

Die aufwendige Konstruktion des Displays des iPhone Fold könnte die Verfügbarkeit allerdings einschränken, was mit den Informationen des Apple-Analysten Ming-Chi Kuo übereinstimmt.

Die Massenproduktion des iPhone Fold hat noch nicht begonnen, und das Gerät befindet sich weiterhin in der Entwicklungsphase. Allerdings soll Apple bereits mit der Testproduktion begonnen haben. Angesichts mehrerer Berichte über frühe Fertigungstests scheint Apple seinem üblichen Markteinführungsprozess zu folgen. Vermutlich haben weitere Mitarbeiter in den Partnerfabriken des Unternehmens Zugriff auf das Gerät erhalten, was zu vermehrten Leaks und den widersprüchlichen Informationen über den Veröffentlichungstermin geführt hat.

Erste Dummy-Modelle sind bereits aufgetaucht, die einen Einblick gewähren, wie das iPhone Fold aussehen und in der Hand liegen könnte. Das iPhone Fold wird im zusammengeklappten Zustand ein ca. 5,5-Zoll-Display und im aufgeklappten Zustand ein ca. 7,8-Zoll-Display haben. Es wird etwa 4,5 mm dick sein und ein 4:3-Seitenverhältnis aufweisen, wodurch es vom Design her dem iPad ähnelt . Es wird breiter und kürzer sein als andere faltbare Smartphones auf dem Markt.