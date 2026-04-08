Aus Kundensicht sind die Rabatt-Aktion rund um Apple Geschenkkarten in den letzten Jahren seltener und deutlich weniger attraktiv geworden. Nichtsdestotrotz lassen sich ab und zu ein paar Euros sparen. In dieser Woche gibt es bis zu 10 Euro Bonus beim Kauf von Apple Geschenkkarten bei REWE.

Apple Geschenkkarten: bis zu 10 Euro Bonus bei REWE

Seit Anfang dieser Woche und noch bis kommenden Sonntag (12. April 2026) erhaltet ihr bei REWE bis zu 10 Euro Bonus beim Kauf von Apple Geschenkkarten. Der Weg führt über den REWE Bonus. Die Apple Geschenkkarten mit den Wertstufen 25 Euro, 50 Euro und 100 Euro nehmen teil. Ihr erhaltet 10 Prozent Bonus.

Im Kleingedruckten heißt es unter anderem

Aktion gültig vom 06.04. bis 12.04.2026 in allen teilnehmenden Märkten. Aktion gilt nur im Markt und nur für die aufgeführten Geschenkkarten und Wertstufen. Alle anderen Geschenkkarten und Wertstufen sind von der Aktion ausgeschlossen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen und nur, solange der Vorrat reicht. Euros sammeln findet in der Form von Bonus-Guthaben statt. Barauszahlung nicht möglich. Einlösung von Guthaben ab dem Folgeeinkauf möglich. Voraussetzung ist eine Registrierung im REWE Kundenkonto sowie die Anmeldung zu REWE Bonus.

Das Apple Guthaben kann bei Apple unter anderem zum Kauf von Apps, Spielen und Services eingesetzt werden, ihr könnt aber auch Apple Produkte damit bezahlen.