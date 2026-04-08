Sky hat ein neues Kombi-Bundle aufgelegt und vereint Sky Filme & Serien, aktuelle Staffeln von HBO-Serien, Netflix und Paramount+ zu einem Kampfpreis von nur 14,99 Euro. Auch die Fußball-Bundesliga-Spiele am Freitag Abend sind inkludiert.

Sky Angebot: Film und Serien-Highlights inklusive Flutlicht-Freitag für 14,99 Euro

Sky startet ein attraktives Angebot für 14,99 Euro im Monat. Das Kombi-Abo mit Sky Filmen & Serien, aktuellen Staffeln von HBO-Serien, Netflix und Paramount+ ist ab sofort verfügbar.

Auch Sport-Freunde kommen bei dem neuen Bundle zum Zuge. Auch nach der laufenden Saison heißt es für 2026/27 wieder Flutlicht-Freitag mit allen Freitagsspielen der Fußball-Bundesliga bei Sky im Entertainment Paket. So können alle Sky Kunden beste Fußball-Unterhaltung am Freitag genießen – und dabei das Sky Sport Bundesliga Erlebnis für sich entdecken. Unter anderem begeistert der generationenübergreifende Doppel-Kommentar mit den Duos „Schmiso“ und „Buschi“ sowie Hansi mit seinem Sohn Cornelius Küpper. Fußballleidenschaft und beste Unterhaltung am Freitagabend sind damit wieder garantiert.

Übersicht

Sky Stream

Sky Entertainmend Plus (inkl. Netflix Standard mit Werbung)

Sky Cinema (inkl. Paramount+)

Alle Freitagsspiele der Fußball Bundesliga live erleben

Ihr bezahlt für das Bundle nur 14,99 Euro pro Monat im 24-Monats-Abo. Ab dem 25. Monat werden 40,50 Euro fällig. Ihr könnt zum Ablauf der 2-Jahre kündigen, so dass euch die Preiserhöhung nicht trifft. Bei 14,99 Euro pro Monat kann man für Filme, Serien inkl. Netflix, Paramount+ und Bundesliga-Freitag nicht wirklich was falsch machen.

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