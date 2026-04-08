Sky hat ein neues Kombi-Bundle aufgelegt und vereint Sky Filme & Serien, aktuelle Staffeln von HBO-Serien, Netflix und Paramount+ zu einem Kampfpreis von nur 14,99 Euro. Auch die Fußball-Bundesliga-Spiele am Freitag Abend sind inkludiert.
Sky Angebot: Film und Serien-Highlights inklusive Flutlicht-Freitag für 14,99 Euro
Sky startet ein attraktives Angebot für 14,99 Euro im Monat. Das Kombi-Abo mit Sky Filmen & Serien, aktuellen Staffeln von HBO-Serien, Netflix und Paramount+ ist ab sofort verfügbar.
Auch Sport-Freunde kommen bei dem neuen Bundle zum Zuge. Auch nach der laufenden Saison heißt es für 2026/27 wieder Flutlicht-Freitag mit allen Freitagsspielen der Fußball-Bundesliga bei Sky im Entertainment Paket. So können alle Sky Kunden beste Fußball-Unterhaltung am Freitag genießen – und dabei das Sky Sport Bundesliga Erlebnis für sich entdecken. Unter anderem begeistert der generationenübergreifende Doppel-Kommentar mit den Duos „Schmiso“ und „Buschi“ sowie Hansi mit seinem Sohn Cornelius Küpper. Fußballleidenschaft und beste Unterhaltung am Freitagabend sind damit wieder garantiert.
Übersicht
- Sky Stream
- Sky Entertainmend Plus (inkl. Netflix Standard mit Werbung)
- Sky Cinema (inkl. Paramount+)
- Alle Freitagsspiele der Fußball Bundesliga live erleben
Ihr bezahlt für das Bundle nur 14,99 Euro pro Monat im 24-Monats-Abo. Ab dem 25. Monat werden 40,50 Euro fällig. Ihr könnt zum Ablauf der 2-Jahre kündigen, so dass euch die Preiserhöhung nicht trifft. Bei 14,99 Euro pro Monat kann man für Filme, Serien inkl. Netflix, Paramount+ und Bundesliga-Freitag nicht wirklich was falsch machen.
0 Kommentare