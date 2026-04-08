Vodafone wertet das CallYa Jahrespaket M auf. Ab morgen (09. April 2026) erhaltet ihr 250GB statt 180GB zum gleichen Preis. Nicht nur Neukunden profitieren von der Aufwertung, auch Bestandskunden erhalten das Upgrade automatisch mit der nächsten Abbuchung.

Vodafone CallYa: Jahrespaket M mit mehr Datenvolumen zum gleichen Preis

Neben den klassischen CallYa-Prepaid-Tarifen, die maontlich abgerechnet werden, gibt es bei Vodafone auch Jahrespakete. Ab morgen erhalten alle Neu- und Bestandskunden im beliebten Prepaid-Jahrespaket M dauerhaft 250 GB Datenvolumen statt bisher 180 GB – und das zum unveränderten Preis von 99,99 Euro für 365 Tage.

Übersicht der CallYa-Jahrespakte

Jahrespaket XS: 20 GB für 49,99 Euro

Jahrespaket M: 250 GB (statt 180 GB) für 99,99 Euro

Jahrespaket XL: 1.000 GB für 199,99 Euro

Das inkludierte Datenvolumen könnt ihr nach individuellem Bedarf über das Jahr verteilt verbrauchen. Beim CallYa Jahrespaket M sind ebenfalls eine Telefon- und SMS-Flat, 2400 Minuten / SMS von Deutschland ins EU-Ausland, EU-Roaming, WiFi-Calling und 5G enthalten. Auf Wunsch erhaltet ihr eine eSIM.

Im Rahmen der GigaKombi – als wenn ihr bereits ein Festnetz-Produkt von Vodafone nutzt, erhält in allen CallYa-Tarifen ein zusätzliches Datenvolumen von einem Gigabyte pro Monat.

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