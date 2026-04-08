Vor ein paar Tagen zeichnete sich bereits ab, dass WhatsApp den Sprung auf den Fahrzeug-Bildschirm schafft. Nun hat der zu Facebook gehörende Messenger das passende Update veröffentlicht, so dass WhatsApp grundsätzlich auf CarPlay zur Verfügung steht.

WhatsApp: CarPlay-Update ist da

WhatsApp hat ein Update und Unterstützung für CarPlay erhalten. Dies bedeutet, dass ihr nun einfacher über die Fahrzeugschnittstelle Anrufe tätigen und Nachrichten an Freunde und Familie in WhatsApp senden könnt.

Grundsätzlich gab es bisher eine WhatsApp CarPlay-Integration, allerdings mit eingeschränkter Siri-Funktionalität. Die neue App verfügt über eine vollständige, native CarPlay-Oberfläche mit einer Liste der letzten Chats und Anrufe sowie einem Tab für Lieblingskontakte. Dank Schnellzugriffstasten zum Senden von Nachrichten per Diktierfunktion oder zum Tätigen von Anrufen wird die Kommunikation deutlich vereinfacht.

Wie eingangs erwähnt, wurde die CarPlay-Ansicht von WhatsApp bereit getestet. Nun steht sie allen Nutzern auf dem iPhone zur Verfügung. Ihr müsst WhatsApp auf die neueste Version aktualisieren und euer Gerät anschließend mit einem CarPlay-kompatiblen Fahrzeug verbinden.