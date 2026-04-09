Apples Self Service Reparaturprogramm deckt ab sofort sieben weitere Geräte ab, die im vergangenen Monat vorgestellt wurden. Eines der sieben Geräte ist das MacBook Neo, bei dem Apple erstmals den Austausch der Tastatur als eigenständige Reparatur vorsieht, ohne dass das gesamte Gehäuseoberteil gewechselt werden muss.

Apple verkauft Ersatzteile für neue Geräte

Neu im Self Service Reparatur Store sind Originalteile, Werkzeuge und Anleitungen für das iPhone 17e, das iPad Air mit M4-Chip, das MacBook Neo, das MacBook Air mit M5-Chip, die MacBook Pro Modelle mit M5 Pro und M5 Max sowie das Studio Display (2026) und das Studio Display XDR.

Der Shop steht Kunden in den USA, Kanada und zahlreichen europäischen Ländern zur Verfügung. Apple hatte das Programm 2022 gestartet, um technisch versierten Nutzern die eigenständige Reparatur ausgewählter Geräte zu ermöglichen.

Das MacBook Neo ist das erste MacBook, bei dem sich die Tastatur einzeln austauschen lässt. Bei allen anderen Modellen erfordert ein Tastaturwechsel den Tausch des gesamten Top Case, also der oberen Gehäusehälfte mitsamt Tastatur und beim MacBook Pro auch dem Akku. Für das MacBook Neo listet Apple dagegen separate Teile für Tastatur, Tastatur mit Touch ID und Top Case.

Auch wenn der Tastaturwechsel immer noch über 40 Schrauben umfasst, sind der Aufwand und die Kosten deutlich geringer als beim Tausch eines kompletten Top Case, das eine weitreichende Demontage erfordert.

Nur für erfahrene Nutzer

So praktisch das Angebot klingt, richtet es sich doch ausdrücklich an Personen mit Reparaturerfahrung. Viele der beschriebenen Eingriffe sind für durchschnittliche Nutzer zu komplex, selbst mit detaillierter Anleitung. Einige Handbücher enthalten auch Hinweise zu möglichen Sicherheitsrisiken.

Für Kunden ohne Reparaturerfahrung bleibt die Inanspruchnahme eines professionellen, autorisierten Apple Service Provider mit zertifizierten Technikern die empfohlene und sicherste Option. In den vergangenen Jahren hat Apple die Anzahl der Standorte zur Reparatur mit Zugang zu Originalteilen, Werkzeugen und Schulungen kontinuierlich ausgebaut, darunter mehr als 5.000 unabhängige Reparaturanbieter und ein weltweites Netzwerk von rund 5.000 autorisierten Apple Service Providern.