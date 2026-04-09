Anker – Hersteller von Balkonkraftwerken, Heimspeichersystemen und mehr – hat am heutigen Tag Anker SOLIX Solarbank Max AC angekündigt. Dabei handelt es sich um den weltweit ersten 7 kWh All-in-One-Plug-in-Heimspeicher und 3.500 W Wechselrichter zur Nachrüstung bestehender Solaranlagen.

Anker SOLIX Solarbank Max AC ist da

In den vergangenen Jahren haben wir euch verschiedene Anker SOLIX Produkte vorgestellt und diese getestet. Am heutigen Tag hat das Unternehmen eine neue, spannende Heimspeicher-Lösung angekündigt. Die Rede ist von Anker SOLIX Solarbank Max AC.

Anker SOLIX Solarbank Max AC wurde speziell für Haushalte entwickelt, die mehr aus ihren bereits installierten Solarmodulen herausholen möchten. Wie die modularen Balkonkraftwerk-Speicher von Anker SOLIX folgt auch die Solarbank Max AC dem Plug-and-Play-Prinzip und kann daher selbst installiert werden. Mit ihrem bidirektionalen 3.500-W-Wechselrichter und einer Gesamtkapazität von 7 kWh (erweiterbar bis 42 kWh) ist die Solarbank Max AC jedoch deutlich leistungsstärker und damit ideal für größere Systeme mit mehreren leistungsstarken Solarmodulen geeignet, etwa auf Hausdächern. Die Solarbank Max AC ist mit nahezu allen gängigen Solaranlagen kompatibel und lässt sich daher einfach nachrüsten.

Anker SOLIX schreibt

Die Nachrüstung eines Batteriespeichers bei größeren Dachsolaranlagen war bislang oft kompliziert, teuer und zeitaufwendig. Mit der Solarbank Max AC löst Anker SOLIX dieses Problem. Das System ist als modularer Plug-and-Play-Speicher konzipiert und kann daher auch eigenständig und unter bestimmten Voraussetzungen sowie der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften selbst installiert werden. Dank des bidirektionalen Wechselrichters mit einer Ausgangsleistung von bis zu 3.500 W wird aus dem Steckerspeicher bei fachlicher Installation zudem ein leistungsstarker Heimspeicher. Die Kombination aus einer Kapazität von 7 kWh bis maximal 42 kWh mit bis zu fünf separat erhältlichen Erweiterungsbatterien stellt eine hocheffiziente Lastenverschiebung sicher, damit die erzeugte Energie maximal effizient gespeichert und später flexibel genutzt werden kann.

Auch bei einem Stromausfall kann Anker SOLIX Solarbank Max AC genutzt werden. In weniger als 10 Millisekunden schaltet sie in den Off-Grid-Betrieb und versorgt den Haushalt dank der am Gerät befindlichen AC-Steckdose mit bis zu 3,68 kW Leistung.

Preis & Verfügbarkeit

Anker SOLIX Solarbank Max AC kann ab sofort auf der Anker SOLIX Webseite zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 2.229 Euro vorbestellt werden. Die Erweiterungsbatterie (Anker SOLIX BP7000 Expansion Battery, je 7 kWh Kapazität) wird zum Preis von 1.799 Euro angeboten. Alle weiteren Informationen zur Anker SOLIX Solarbank Max AC findet ihr auf der offiziellen Produkteseite.