Nachdem Apple TV im vergangenen Monat die neue Abenteuerserie für Kinder und Familien „Mein Bruder, der Minotaurus“ angekündigt hatte, steht ab sofort der offizielle Trailer zur Ansicht bereit.

Apple TV präsentiert Trailer zur Animationsserie „Mein Bruder, der Minotaurus“

Apple TV hat den offizielle Trailer zu „Mein Bruder, der Minotaurus“, einer brandneuen animierten Abenteuerserie für Kinder und Familien, veröffentlicht, die am Freitag, den 24. April, ihre Premiere feiert.

Die Serie stammt vom Oscar-nominierten Animationsstudio Cartoon Saloon und dem preisgekrönten Kindermedienunternehmen Dog Ears und behandelt universelle Themen wie Erwachsenwerden, Anderssein, die Suche nach dem eigenen Platz und die Wertschätzung der Menschen, die einen wirklich sehen, und der Orte, die sich wie Zuhause anfühlen.

„Mein Bruder, der Minotaurus“ ist eine spannende Mischung aus Folklore, Mysterium und Abenteuer über einen jungen Minotaurus – halb Junge, halb Stier –, der in der Menschenwelt gefunden und aufgezogen wurde. Mit der Hilfe seines treu ergebenen menschlichen Bruders rekrutiert er eine mutige Gruppe von Freunden, um das Geheimnis seiner Minotaurus-Vergangenheit zu lüften und seine Bestimmung zu erfüllen, während er gleichzeitig gegen finstere Mächte kämpft, die ihn scheitern sehen wollen.

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Um euch einen Einblick in die Kinderserie zu geben, hat Apple TV nun den offiziellen Trailer veröffentlicht.