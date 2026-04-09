Seit längerem ist bekannt, dass Apple TV „Criminal Record“ in die zweite Staffel schickt. Bevor die Serie am 22. April 2026 startet, steht nun der offizielle Trailer bereit.

Apple TV veröffentlicht Trailer zu „Criminal Record – Staffel 2“

Apple TV hat den offiziellen Trailer zur kommenden zweiten Staffel des fesselnden Krimi-Thrillers „Criminal Record“ veröffentlicht. In den Hauptrollen sind Oscar- und BAFTA-Preisträger Peter Capaldi sowie die für den Laurence Olivier Award und den Critics‘ Choice Award nominierte Cush Jumbo zu sehen. Die achtteilige zweite Staffel feiert am Mittwoch, den 22. April, weltweit Premiere auf Apple TV mit der ersten Folge, gefolgt von einer Folge pro Woche bis Mittwoch, den 10. Juni.

Von dem BAFTA-nominierten Autor Paul Rutman stammt „Criminal Record“, ein packendes, charaktergetriebenes Drama, das im Herzen des heutigen Londons spielt und die Unmöglichkeit der Polizeiarbeit beleuchtet, wenn die Wahrheit auf dem Spiel steht. In der zweiten Staffel werden die rivalisierenden Polizisten June Lenker und Daniel Hegarty nach dem Tod eines jungen Mannes bei einer politischen Kundgebung zu einer unruhigen Allianz gezwungen. Was als Mörderjagd beginnt, eskaliert zu einer verdeckten Operation, um einen Bombenanschlag der extremen Rechten im Herzen Londons zu vereiteln.

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In der zweiten Staffel kehren Capaldi als Detective Chief Inspector Daniel Hegarty und Jumbo als Detective Sergeant June Lenker zurück. Dustin Demri-Burns, Luca Pasqualino, Luther Ford, Lyndsey Marshal und Peter Sullivan ergänzen die Besetzung, zusätzlich zu den bereits bekannten Darstellern Shaun Dooley, Stephen Campbell Moore und Charlie Creed-Miles.