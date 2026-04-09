Einen Tag nach den jüngsten Updates für das iPhone und iPad hat Apple auch den Mac mit einer neuen Softwareversion versorgt. macOS 26.4.1 steht ab sofort für alle Nutzer zum Download bereit.

Fehlerbehebungen für macOS Tahoe

Apples offizielle Release Notes fallen wie üblich knapp aus und erwähnen lediglich „Fehlerbehebungen“. Konkreter wird der Hersteller auf seiner Webseite für Unternehmenskunden. Demnach behebt macOS 26.4.1 ein Problem, bei dem das MacBook Air mit M5 sowie das MacBook Pro mit M5 Pro oder M5 Max keine Verbindung zu 802.1X-WLAN-Netzwerken herstellen konnten, wenn Content-Filter-Erweiterungen aktiv waren.

Außerdem wurde im iOS 26.4.1 Update ein iCloud-Fehler behoben, der die Synchronisation von Daten in Apps von Apple und Drittanbietern verhindern konnte. Falls macOS von dem Fehler betroffen war, dürfte im aktuellen Update dieser Bugfix ebenfalls enthalten sein. Sicherheitsupdates sind in macOS 26.4.1 nach aktuellem Stand nicht enthalten.