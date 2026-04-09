Apples faltbares iPhone rückt näher. Während in der Gerüchteküche in den vergangenen Monaten primär die Technik im Mittelpunkt stand, widmet sich Bloombergs Mark Gurman nun der Preisspanne für das Gerät, das im September vorgestellt werden soll. Demnach wird das faltbare iPhone die Marke von 2.000 Dollar überschreiten. Ob damit der Einstiegspreis gemeint ist oder nur bestimmte Konfigurationen so teuer werden, ließ Gurman offen.

Das iPhone Ultra

Bisher kostet das teuerste iPhone-Modell, das iPhone 17 Pro Max mit 2 TB Speicher, in den USA 1.999 Dollar. Sollte das faltbare Modell bei 2.000 Dollar starten, könnte die Spitzenversion mit 2 TB auf Basis der bisherigen Preisstufen bei bis zu 2.799 Dollar liegen.

Gerüchten zufolge wird Apple das Gerät als iPhone Ultra vermarkten. Die Ultra-Bezeichnung nutzt Apple bereits bei der Apple Watch Ultra, bei CarPlay Ultra und bei mehreren Chip-Generationen für den Mac Studio.

Beim Design setzt Apple angeblich auf das Buchformat, ähnlich wie Samsung es beim Galaxy Z Fold handhabt. Im aufgeklappten Zustand bietet das 7,7 Zoll Display viel Arbeitsfläche, während das 5,3 Zoll Cover-Display auf der Außenseite den schnellen Zugriff auf Benachrichtigungen und Apps ermöglicht. Ursprünglich hieß es, das innere Display komme praktisch ohne sichtbare Falte aus. Spätere Berichte relativierten das. So soll Apple auf eine Technik setzen, die die Falte zwar reduziert, aber nicht vollständig beseitigt.

Dem Analysten Ming-Chi Kuo zufolge wird das Gerät mit zwei Kameras auf der Rückseite, einer Frontkamera und einer zusätzlichen Selfie-Kamera auf dem Innendisplay ausgestattet sein, wobei Touch ID in den Power-Button integriert wird. Mit einer Dicke von nur 4,5 Millimetern im aufgeklappten Zustand und zwischen 9 und 9,5 Millimetern im zusammengeklappten Zustand fällt das Gerät beeindruckend dünn aus.