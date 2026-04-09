In den letzten Tagen deutete es sich bereits an, dass Apple zeitnah iOS 26.4.1 und iPadSO 26.4.1 veröffentlichen wird. In der Nacht zu heute hat Apple den Schalter umgelegt und das iPhone- und iPad-Update freigegeben.

Apple veröffentlicht iOS 26.4.1 & iPadOS 26.4.1

Ab sofort stehen iOS 26.4.1 und iPadOS 26.4.1 auf den Apple Servern für alle Nutzer als Download bereit. Die Installation erfolgt in gewohnter Manier über iPhone / iPad -> Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate.

Neue Funktionen solltet ihr mit dem X.X.1 Update nicht erwarten. Vielmehr hat Apple unter der Haube gearbeitet, Bugs beseitigt und die Leistung des Systems verbessert. In den Release-Notes heißt es schlicht und einfach

Dieses Update enthält Fehlerbehebungen für dein iPhone.

Mittlerweile sind zwei konkrete Verbesserungen bekannt geworden. Apple hat mit iOS 26.4.1 und iPadOS 26.4.1 einen Fehler beseitigt, dass die iCloud-Synchronisation in einigen Apps verhinderte. Zudem aus einem Apple-Supportdokument für Unternehmen hervor, dass der Diebstahlschutz auf iPhones, die von iOS 26.4 auf iOS 26.4.1 aktualisiert werden, automatisch aktiviert wird. Dies betrifft wahrscheinlich Geräte, die von einem Unternehmen oder einer Organisation verwaltet werden, da iOS 26.4 diese Funktion bereits standardmäßig für Privatnutzer aktiviert hat.

Der in iOS 17.3 eingeführte Diebstahlschutz bietet zusätzliche Sicherheit, falls euer iPhone gestohlen wird und jemand den Gerätecode kennt. Die Funktion soll verhindern, dass Diebe den Gerätecode eines iPhone-Nutzers ausspionieren, bevor sie das Gerät stehlen – oft an öffentlichen Orten wie Bars.