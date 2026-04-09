Bei der Bekanntgabe der Apple Quartalszahlen für das abgelaufene Weihnachtsquartal zeichnete sich bereits ab, dass Apple und insbesondere das iPhone in den Monaten Oktober, November und Dezember 2025 besonders gut abgeschnitten haben. Dies wird nun mit frischen Zahlen untermauert.

iPhone 17 Pro Max meistverkauftes Smartphone weltweit im Q4 2025

Ein neuer Bericht von Counterpoint Research bestätigt Apples dominante Stellung auf dem globalen Smartphone-Markt. Fünf der zehn meistverkauften Smartphones im vierten Quartal 2025 waren iPhones – angeführt vom iPhone 17 Pro Max auf Platz eins.

Die Top 10 im Überblick

Das iPhone 17 Pro Max belegte Platz 1 und war allein für 5 Prozent des weltweiten Smartphone-Umsatzes im Quartal verantwortlich. Dahinter folgten das iPhone 17 auf Platz 2 und das iPhone 17 Pro auf Platz 3. Auch das iPhone 16 platzierte sich noch unter den Top 5, das iPhone 16e landete auf Rang 8. Das iPhone Air schaffte es hingegen nicht in die Top 10.

Samsung sicherte sich vier Plätze mit dem Galaxy A56 (5), Galaxy A36 (6), Galaxy A07 (7) sowie dem Galaxy S25 (10). Den zehnten verbleibenden Platz belegte Xiaomi mit dem Redmi A5 auf Rang 9. Zusammen trugen die Top-10-Modelle 23 Prozent des weltweiten Smartphone-Umsatzes des Quartals bei.

Konstant stark durch das gesamte Jahr

Laut Counterpoint Research hielt Apple seine iPhone-Modelle das gesamte Jahr 2025 über konstant in den Top 10 und dominierte die obersten drei Plätze dauerhaft. Samsung und Xiaomi wechselten sich auf den hinteren Rängen quartalsweise ab. Besonders bemerkenswert: Das iPhone 16 war das einzige Modell, das in allen vier Quartalen des Jahres in den Top 10 vertreten war – und führte alle Rankings außer dem letzten an.