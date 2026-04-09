Der bekannte Weibo-Leaker Digital Chat Station hat neue Informationen zum Design des iPhone 18 Pro gepostet – und sorgt dabei bei einem der meistdiskutierten Gerüchte für Unsicherheit.

Dynamic Island: Entscheidung noch offen

Bisherige Berichte mehrerer Quellen deuteten darauf hin, dass Apple beim iPhone 18 Pro einige Face-ID-Komponenten unter das Display verlagern will – was zu einer Dynamic Island führen könnte, die etwa 35 Prozent kleiner als beim iPhone 17 Pro wäre. Digital Chat Station hatte diese Entwicklung zuletzt noch in Zweifel gezogen und berichtet, Apple könnte stattdessen die Formen des Vorjahresmodells weiter verwenden.

Nun liefert der Leaker ein Update: Demnach läuft in der Lieferkette derzeit ein A/B-Test mit zwei konkurrierenden Optionen – eine behält das bestehende Design bei, die andere setzt auf eine verkleinerte Dynamic Island mit unter das Display verlagerten Face-ID-RX-Komponenten. Eine endgültige Entscheidung steht angeblich noch aus. Sollte sich Apple für die unveränderte Variante entscheiden, würde es kaum Designänderungen beim iPhone 18 Pro geben.

Rückkamera: Plateau bleibt, Details ändern sich

In einem zweiten Post beantwortet der Leaker Fragen zur Rückkamera. Das charakteristische rechteckige Kameraplateau soll unverändert bleiben. Allerdings soll es „kleinere Anpassungen an den Gehäusematerialien und Designdetails“ geben – gemeint sein dürften damit die bereits früher gemeldeten Modifikationen, die für ein einheitlicheres Erscheinungsbild zwischen Aluminium und Glaseinfassung sorgen sollen. Das iPhone 17 Pro fiel zuletzt durch ein zweiteiliges statt nahtloses Design auf. Auch die Farboptionen des iPhone 18 Pro sollen sich gegenüber dem Vorjahr unterscheiden.

Da das iPhone 17 Pro bereits ein markantes neues Design einführte, sind für das iPhone 18 Pro wie üblich eher iterative Veränderungen zu erwarten – kein radikaler Neuanfang.