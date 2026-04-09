Spotify hat bekannt gegeben, dass der Streaming-Diesng Nutzern zukünftig noch mehr Kontrolle über ihr Streamingerlebnis gibt. Ab sofort wird eine neue Steuerungsoption für Videos schrittweise eingeführt.

Spotify-Nutzer erhalten mehr Kontrolle über Videosteuerung

Spotify hat bestätigt, dass der Streaming-Anbieter ab sofort schrittweise eine Funktion einführen wird, mit der sich in den Einstellungen festlegen lässt, ob Videoinhalte angezeigt werden sollen oder nicht. Dazu zählen unter anderem Musikvideos, Podcast-Videos sowie sogenannte Canvas-Clips. Die gewählten Präferenzen gelten dabei geräteübergreifend – also auf Mobile, Web, Desktop und TV.

Im Mittelpunkt steht weiterhin das individuelle Hörerlebnis. Nutzer – egal ob mit Free- oder Premium-Abo – können selbst entscheiden, ob sie Spotify eher audiofokussiert oder visuell erweitert nutzen möchten. Video bleibt dabei bewusst eine Ergänzung und nicht der Kern des Angebots.

Besonders für Familien bringt die Neuerung Vorteile. Hauptnutzer des Premium-Familienabos können die Videoeinstellungen auch für alle Mitglieder verwalten. Damit ergänzt Spotify bestehende Kontroll- und Anpassungsmöglichkeiten, insbesondere für jüngere Nutzer mit verwalteten Konten.