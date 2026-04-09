Vodafone hat einen neuen „Danke-Deal“ gestartet, der Bestandskunden mit Internet-Vertrag (DSL, Kabel, Glasfaser) belohnt. Internet-Kunden erhalten den GigaMobil S oder M 24 Monate lang zum halben Preis. GigaMobil S bekommt 75 Gigabyte extra; GigaMobil M erhält unlimitiertes Datenvolumen. Bestehenden Internet-Vertrag einfach mit neuem Mobilfunk-Vertrag kombinieren. Fertig.

Vodafone: 50 Prozent Rabatt auf Mobilfunk für Internet-Kunden

Vodafone belohnt, wenn ihr Internet und Mobilfunk beim Düsseldorfer Unternehmen bucht. Vodafone startet für seine Internet-Kunden eine neue Vorteilsaktion unter dem Namen „Danke-Deal. Wer jetzt einen neuen Mobilfunkvertrag abschließt, profitiert in den Tarifen GigaMobil S und GigaMobil M von 50 Prozent Rabatt auf den monatlichen Basispreis – und das über die gesamte Mindestvertragslaufzeit von zwei Jahren.

Im „Danke-Deal“ von Vodafone ist auch der monatliche Preisvorteil von 10 Euro durch die GigaKombi bereits enthalten – also der Kombi-Rabatt für Kund:innen mit Festnetz und Mobilfunk.

Damit ergeben sich besonders attraktive Preise über die 24-monatige Laufzeit:

GigaMobil S: 19,99 Euro pro Monat statt regulär 39,99 Euro – mit 100 GB Datenvolumen (statt 25 GB)

GigaMobil M: 24,99 Euro pro Monat statt 49,99 Euro – mit unlimitierter Daten-Flatrate

Das Angebot richtet sich ausschließlich an bestehende Internet-Kunden von Vodafone, die noch keinen Mobilfunkvertrag beim Anbieter haben. Die Aktion läuft ab sofort und bis zum 12. Mai 2026.

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