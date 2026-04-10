Seit Januar verkauft Apple mit dem Creator Studio eine kostenpflichtige Erweiterung seiner iWork-Apps. Mit dem Update auf Version 15.2 bekommen Pages, Numbers und Keynote nun weiteren Nachschub für zahlende Abonnenten.

Content Hub und neue Funktionen

Neu ist ein Content Hub mit kuratierten Bildern, Grafiken und Illustrationen, die sich direkt in Dokumente einbinden lassen. Die Erstellung eigener Grafiken innerhalb der Apps wird dabei weiter ausgebaut, unter anderem durch neue KI-gestützte Stilvorschläge zur optischen Anpassung. Außerdem sind ein intelligenter Bildzuschnitt und eine Funktion zur Hochskalierung der Auflösung hinzugekommen.

Auch ohne Abo gibt es Neuerungen. So können jetzt gemeinsam genutzte iCloud-Dateien bis zu 4 GB pro Datei groß sein. Zudem erhalten Pages, Numbers und Keynote auf dem iPad eine erweiterte Menüleiste.

Mit dem jüngsten Update trennt Apple also weiter konsequent zwischen kostenlosen Grundfunktionen und Abo-Inhalten. Das Creator Studio kostet 12,99 Euro im Monat oder 129 Euro im Jahr und bündelt Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Motion, Compressor und MainStage mit den erweiterten iWork-Funktionen in einem Abo. Studierende einer Hochschule und Lehrkräfte können ein Abonnement für 2,99 Euro pro Monat oder 29 Euro pro Jahr abschließen.